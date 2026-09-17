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Reportan 13 mil 950 beneficiarios de beca "Benito Juárez" en SLP

Las asambleas informativas se llevarán a cabo en planteles para facilitar el proceso de inscripción

Por Rubén Pacheco

Septiembre 17, 2026 11:07 a.m.
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Reportan 13 mil 950 beneficiarios de beca Benito Juárez en SLP
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      En la actualidad, en el estado de San Luis Potosí existen 13 mil 950 beneficiarios con la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, informó la Oficina de Representación Estatal del Programa Becas del Bienestar.

      Refirió que los servidores de la Nación acudirán a los planteles educativos para realizar las asambleas informativas sobre el proceso de incorporación a la beca Benito Juárez para los estudiantes de nivel medio superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro, destinada para el nivel superior.

      En conferencia de prensa, realizada en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 125, estimó que derivado del proceso de inscripción, se podrían incorporar alrededor 4 mil estudiantes más de las cuatro regiones del estado.

      Explicó que, a partir de hoy 17 de septiembre, los escolares de nivel medio superior pueden incorporarse a la beca, y los de nivel superior mañana 18 de septiembre. Ambos niveles concluyen el procedimiento de alta el 30 de septiembre.

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      Explicó que, para el nivel medio superior, tienen que entrar con su llave MX, iniciar sesión en la plataforma https://www.programasparaelbienestar.gob.mx/programas/jovenes/beca-benito-juarez/ e ingresar sus datos correspondientes.

      Es decir, nombre, curso, clave de centro de trabajo, grado, turno y domicilio; y tratándose de menores de edad, la CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial de mamá, papá o tutor, así como un teléfono y un correo electrónico.

      "Recordar que este apoyo es universal para todas las instituciones de nivel medio superior públicas, y que tiene un límite de edad que es hasta los 25 años. Bueno, y eso es lo que vamos a estar practicando en las asambleas de nivel medio superior. Y en el caso superior, es un ejercicio similar", remató.

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      Los interesados deben registrarse en www.becabenitojuarez.gob.mx y cumplir con requisitos específicos para acceder al apoyo.

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