Sheinbaum exige a Trump rendir cuentas sobre combate al narcotráfico

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Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de Estados Unidos informar sobre sus propias acciones contra el narcotráfico, luego de que Donald Trump exigiera a México intensificar el combate a los cárteles.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum rechazó que Washington pretenda evaluar unilateralmente la política mexicana de seguridad.

"Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera; sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días", declaró.

Trump reconoció recientemente las acciones emprendidas por el Gobierno mexicano contra el crimen organizado, pero exigió aumentar los controles aduaneros e investigar a funcionarios presuntamente vinculados con grupos criminales.

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En respuesta, Sheinbaum pidió conocer los resultados obtenidos dentro de territorio estadounidense contra la distribución de drogas y el lavado de dinero.

"¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los cárteles o distribuidores de droga en Estados Unidos? ¿Qué pasa con el lavado de dinero allá?", cuestionó.

La mandataria también señaló el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos como uno de los factores que fortalecen a las organizaciones criminales mexicanas.

"No se podría explicar el poder de fuego que tiene la delincuencia organizada en nuestro país sin el paso de las armas de Estados Unidos a México", sostuvo.

Sheinbaum pidió además que Washington atienda el consumo de drogas como un problema de salud pública y revise el papel de la prescripción de medicamentos en la crisis de opioides.

La presidenta reiteró que México plantea una responsabilidad compartida en el combate al narcotráfico. Afirmó que su Gobierno procede contra funcionarios vinculados con actividades ilícitas cuando existen investigaciones y pruebas.