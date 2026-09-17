logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum exige a Trump rendir cuentas sobre combate al narcotráfico

La presidenta cuestionó el tráfico de armas, el lavado de dinero y el consumo de drogas

Por EFE

Septiembre 17, 2026 10:52 a.m.
A
Sheinbaum exige a Trump rendir cuentas sobre combate al narcotráfico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de Estados Unidos informar sobre sus propias acciones contra el narcotráfico, luego de que Donald Trump exigiera a México intensificar el combate a los cárteles.

      Durante su conferencia matutina, Sheinbaum rechazó que Washington pretenda evaluar unilateralmente la política mexicana de seguridad.

      "Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera; sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días", declaró.

      Trump reconoció recientemente las acciones emprendidas por el Gobierno mexicano contra el crimen organizado, pero exigió aumentar los controles aduaneros e investigar a funcionarios presuntamente vinculados con grupos criminales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En respuesta, Sheinbaum pidió conocer los resultados obtenidos dentro de territorio estadounidense contra la distribución de drogas y el lavado de dinero.

      "¿Dónde está el trabajo que se hace para detener a todos los cárteles o distribuidores de droga en Estados Unidos? ¿Qué pasa con el lavado de dinero allá?", cuestionó.

      La mandataria también señaló el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos como uno de los factores que fortalecen a las organizaciones criminales mexicanas.

      "No se podría explicar el poder de fuego que tiene la delincuencia organizada en nuestro país sin el paso de las armas de Estados Unidos a México", sostuvo.

      Sheinbaum pidió además que Washington atienda el consumo de drogas como un problema de salud pública y revise el papel de la prescripción de medicamentos en la crisis de opioides.

      La presidenta reiteró que México plantea una responsabilidad compartida en el combate al narcotráfico. Afirmó que su Gobierno procede contra funcionarios vinculados con actividades ilícitas cuando existen investigaciones y pruebas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum exige a Trump rendir cuentas sobre combate al narcotráfico
      Sheinbaum exige a Trump rendir cuentas sobre combate al narcotráfico

      Sheinbaum exige a Trump rendir cuentas sobre combate al narcotráfico

      SLP

      EFE

      La presidenta cuestionó el tráfico de armas, el lavado de dinero y el consumo de drogas

      Continúa caza de "El Trompas"; tras cateos, sigue prófugo
      Continúa caza de "El Trompas"; tras cateos, sigue prófugo

      Continúa caza de "El Trompas"; tras cateos, sigue prófugo

      SLP

      PULSO

      La Fiscalía de Morelos mantiene el operativo para detener al presunto responsable del asesinato de Claudia Tacoronte

      No necesitamos que nos juzguen desde afuera: Sheinbaum
      No necesitamos que nos juzguen desde afuera: Sheinbaum

      "No necesitamos que nos juzguen desde afuera": Sheinbaum

      SLP

      El Universal

      Critica la crisis de opioides en Estados Unidos y el tráfico ilegal de armas

      Detienen a coordinador regional de CJNG en Michoacán
      Detienen a coordinador regional de CJNG en Michoacán

      Detienen a coordinador regional de CJNG en Michoacán

      SLP

      El Universal

      La detención se realizó en municipios del Bajío michoacano, donde operaba el detenido.