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América arriesga su paso perfecto ante Atlas

Las Águilas lideran el Apertura femenino con siete victorias, 35 goles anotados y apenas cinco recibidos

Por EFE

Septiembre 17, 2026 10:55 a.m.
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Foto: Vía MexSports Agency

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      Ciudad de México.- América buscará mantener su paso perfecto cuando reciba al Atlas en la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga MX Femenil.

      Las Águilas, donde milita la española Irene Guerrero, encabezan el grupo 2 y la clasificación general con 21 puntos, producto de siete victorias consecutivas.

      El conjunto azulcrema también cuenta con la mejor ofensiva del certamen, con 35 goles, y la defensa menos castigada, con apenas cinco tantos recibidos.

      Estos números colocan al América como favorito frente al Atlas, quinto del mismo sector con ocho unidades. El encuentro se disputará el domingo.

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      Ese día, Pachuca visitará al Atlético de San Luis. Las Tuzas, lideradas por la seleccionada mexicana Charlyn Corral, intentarán recuperarse de la derrota sufrida ante León durante la jornada anterior.

      Pumas UNAM, equipo de la española Andrea Pereira, también enfrentará el domingo al Puebla.

      La jornada comenzará el viernes con el partido entre Monterrey y Necaxa. El sábado, Guadalajara visitará al Tijuana.

      La actividad concluirá el lunes con cuatro encuentros: Atlante contra Querétaro, León frente a Juárez FC, Toluca ante Tigres UANL y Santos Laguna contra Cruz Azul.

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      Partidos de la jornada 8

      • Viernes 18: Monterrey-Necaxa.
      • Sábado 19: Tijuana-Guadalajara.
      • Domingo 20: Pumas-Puebla, América-Atlas y Atlético de San Luis-Pachuca.
      • Lunes 21: Atlante-Querétaro, León-Juárez, Toluca-Tigres y Santos-Cruz Azul.

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