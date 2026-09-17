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Detalla CEPC fecha y hora para simulacro por sismo en SLP

Brindó capacitación y asesoría técnica para una jornada ordenada el próximo sábado

Por Iván Edmundo Rodríguez

Septiembre 17, 2026 10:46 a.m.
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Foto: CEPC

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      Los 59 municipios de San Luis Potosí ya cuentan con los lineamientos y la logística para participar en el Segundo Simulacro Nacional 2026, informó la titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Nadia Ochoa Limón, tras una reunión virtual con autoridades municipales.

      Señaló que como parte de la política preventiva del Gobierno, se trabaja con los ayuntamientos para que instituciones y familias conozcan sus protocolos de actuación y estén preparadas ante una eventual emergencia.

      El ejercicio se realizará el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas, bajo la hipótesis correspondiente a la región noreste de un sismo con epicentro en Allende, Nuevo León, y permitirá evaluar protocolos de evacuación, tiempos de respuesta y coordinación institucional.

      La CEPC brindará acompañamiento, capacitación y asesoría técnica a los municipios para desarrollar la jornada de manera ordenada, según se informó. 

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