Confirman homicidio de exfiscal anticorrupción en SLP

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó este jueves el asesinato de Juan Alberto "N", jefe de Unidad de Tramitación Común, quien fue privado de la libertad cuando se dirigía a cumplir con sus funciones, en un ataque que las autoridades calificaron como premeditado y dirigido.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, el ataque fue reportado al rededor de las 8:00 horas a la altura de la comunidad La Estancia. Tras los hechos, elementos de la policía llegaron al lugar y confirmaron la muerte de Juan Alberto Camarillo Zavala, además encontraron su vehículo calcinado y con impactos de balas.

A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, la institución condenó el crimen y lo calificó como una "afrenta directa contra el Estado y la legalidad".

La Fiscalía aseguró que trabaja en coordinación con corporaciones estatales y federales para identificar y llevar ante la justicia a los responsables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la gestión de José Luis Ruiz Contreras como fiscal de San Luis Potosí, Camarillo Zavala, fue encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción; después fue nombrado Visitador General y tenía 25 años de carrera.

Era egresado de la UASLP, tenía una Maestría en Desarrollo Organizacional y una especialidad en Derecho Administrativo.