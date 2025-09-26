logo pulso
Sheinbaum reconoce deuda con farmacéuticas

Por El Universal

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
Sheinbaum reconoce deuda con farmacéuticas

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el gobierno federal mantiene adeudos con empresas farmacéuticas desde 2024, aunque aseguró que no existe impedimento para que esos pagos se liquiden en los próximos meses.

No obstante, advirtió que las compañías que participan en las licitaciones de medicamentos están obligadas a cumplir con los plazos de entrega, independientemente de los atrasos financieros de la administración federal.

“No hay ningún problema para pagar las deudas. Se está haciendo una revisión y hay pláticas con todas las empresas para ver la manera en que se van a ir saldando, sobre todo las de 2024. Está en proceso de pago”, argumentó la Mandataria federal en la conferencia matutina de ayer jueves en Palacio Nacional.

Agregó: “Cuando te comprometes, ganas una licitación y estableces tiempos de entrega, tienes que cumplir con el contrato con el gobierno de México”.

Recientemente, la Presidenta exhibió a las compañías que han incumplido en la entrega de medicinas e insumos, al advertir que aquellas que no regularicen sus entregas a finales de este mes serán inhabilitadas por la Secretaría Anticorrupción.

