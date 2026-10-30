Congreso mantiene recaudación fiscal sin aumento para 2027 en México

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 30 (EL UNIVERSAL).- Los cambios que sufrió la propuesta original del paquete de ingresos para el próximo año impedirán un incremento de la recaudación y serán insuficientes para reducir el déficit fiscal.

Congreso mantiene recaudación fiscal sin aumento para 2027

Se esfumó la posibilidad de incrementar los ingresos federales, porque las modificaciones que aprobó el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2027 los mantendrán en el mismo nivel.

Queda pendiente una reforma fiscal estructural para dejar de recurrir a parches, ya que no aumentarán ni se reducirán los recursos del gobierno, consideraron especialistas. En otras palabras, la Cámara de Diputados deberá recurrir a las reasignaciones para compensar los recortes que vienen en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de 2027.

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Programa de Regularización Fiscal no impactará ingresos

Sobre la decisión de permitir que todos los contribuyentes accedan al Programa de Regularización Fiscal, tras eliminarse la restricción para empresas y personas físicas con ingresos de hasta 300 millones de pesos anuales, expertos dijeron que no impacta.

"Son incentivos que ayudan a los causantes, pero estadísticamente no hacen ninguna diferencia. No es una política que cambie estructuralmente la base de contribuyentes", dijo el director general adjunto de la calificadora HR Ratings, Ricardo Gallegos.

Para el directivo de la calificadora —que recientemente recortó la nota soberana de México—, todo ayuda, bajo la lógica de que cualquier recurso apoya el presupuesto. Sin embargo, no es un cambio de fondo, puntualizó.

La especialista Alejandra Macías aseguró que los cambios aprobados difícilmente compensarán los ingresos que se requieren.

La autoridad hacendaria sostiene que el déficit fiscal para 2027 será cercano a 4% del Producto Interno Bruto (PIB), que va en línea con el 3.9% que aprobaron diputados y senadores por mayoría.

Sin embargo, "la realidad es que [el déficit] va a ser más grande, al igual que en este año", previó.

Macías estableció que, si bien es una buena idea perdonar las multas y recargos de los adeudos fiscales, la proyección es que van a recuperar como 40% de todos los créditos.

"Tampoco es una cantidad que resuelva el problema, porque obviamente nos dicen que serán 40 mil o 50 mil millones de pesos, pero 3.9% del PIB del déficit es mucho más dinero", expresó.

"Se necesita una reforma fiscal, no medidas chiquitas cada año, pues además se van diluyendo; en cambio, con una reforma fiscal mejor pensada habría más efectos", enfatizó.

El coordinador del Programa de Gasto Público en México Evalúa, Jorge Cano, refirió que con el programa de condonación de multas y recargos a deudores fiscales se lograron captar menos de 1% de los créditos respecto del total del saldo.

"Lo más probable es que, con la nueva medida, para 2027 no tendrá un gran impacto en los ingresos públicos, pese a que sin duda pueda haber una recuperación", estimó Cano.

Ponderó la importancia de la transparencia en los requisitos, ya que el programa de quitas ya existe en el Código Fiscal de la Federación. "Se deben dar a conocer cuáles empresas fueron las beneficiadas para saber el costo-beneficio, es decir, cuánto se perdonó y cuánto se recuperó para saber si le convino a la sociedad esta estrategia", explicó.

Datos de la bancada de Morena en San Lázaro —que se usaron para proponer la eliminación de 100% de las multas y recargos a todos los deudores fiscales en 2027— revelan que el tope de ingresos de 300 millones de pesos de empresas y contribuyentes vigente este año para acceder a ese programa sólo lo aprovecharon 38 mil personas con una recaudación de 6 mil 436 millones de pesos.

Cabe mencionar que esta medida se concretó vía el Congreso de la Unión, pero fue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien le prometió cambios al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) durante el festejo de 50 años del organismo, realizado el 13 de octubre pasado.

En un análisis, el investigador y profesor de la Ibero, Gerardo Leyva, señaló que las limitaciones fiscales son uno de los obstáculos que México necesita derribar para crecer de verdad, pues se requieren más ingresos.