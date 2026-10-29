Registro a la Beca Rita Cetina: revisa así el estatus de tu solicitud

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Para revisar el estatus de tu solicitud para ingresar a la Beca Universal Rita Cetina para estudiantes de educación básica de nivel primaria y secundaria, puedes utilizar el buscador habilitado en el portal digital oficial del programa.

Este periodo de registro comenzó este lunes 26 de octubre y se extenderá hasta el próximo viernes 6 de noviembre.

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El trámite se realiza en línea, a través de la página web de www.becaritacetina.gob.mx con el apoyo de la cuenta Llave MX, donde los padres, madres y tutores deberán seguir las indicaciones correspondientes y subir la documentación requerida para completar con éxito el registro.El Buscador Becas Bienestar es una herramienta digital habilitada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), en la que puedes revisar el resultado de la solicitud que realizaste previamente en la plataforma durante el periodo de inscripción.Para utilizarla es importante contar con el comprobante descargado que se otorga al finalizar el proceso de registro, el cual integra un número de folio. Para conocer tu estatus, sigue estos pasos:Ingresa a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/Da clic en "Soy humano" y confirma que no eres un robot.Resuelve los captchas solicitados.Ingresa el folio de tu solicitud.Da clic en "Buscar" y, listo, espera el resultado.El sistema ofrecerá tres posibles estados:Solicitud aprobadaSolicitud en validación (revisa en otra ocasión).Solicitud no elegible (el buscador te mostrará el motivo del rechazo de tu solicitud para posibles aclaraciones).El programa contempla diferentes montos dependiendo el nivel educativo. Para primaria, se otorga la cantidad de 2 mil 500 pesos por estudiante, mediante un depósito único por ciclo escolar, para apoyar en la compra de uniformes y útiles.Por su parte, los estudiantes de secundaria reciben mil 900 pesos bimestrales, más 700 pesos adicionales por cada alumno extra inscrito en ese nivel.Una vez que hayas comprobado la aprobación de tu ingreso a la beca, espera la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar, en los meses de diciembre o enero, para recibir los pagos correspondientes.