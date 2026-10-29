Acusan a Morena de frenar comparecencia del titular del IEE Sonora

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El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emeterio Ochoa, acusó a la mayoría de Morena en el Congreso de Sonora de impedir que se discuta en el pleno una propuesta para invitar a comparecer al presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Sonora, Nery Ruiz Arvizu.

El legislador afirmó que junto con su compañera Iris Sánchez Chiu presentó por escrito la solicitud para incluir en el orden del día un punto de acuerdo para llamar al titular del órgano electoral a comparecer ante el Congreso.

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Sin embargo, sostuvo que la propuesta fue excluida del orden del día por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRIP), que es la encargada de acordar los asuntos que serán sometidos a consideración del pleno.Ochoa señaló que, a su juicio, la negativa forma parte de una práctica que, dijo, se ha repetido durante las dos últimas legislaturas, particularmente cuando se trata de asuntos que involucran al gobierno estatal, autoridades electorales o temas relacionados con Morena."Si no están de acuerdo con mi propuesta, voten en contra", planteó el diputado priista, al considerar que Morena evita incluso someter estos asuntos a votación para no asumir públicamente una postura.Explicó que, jurídicamente, Nery Ruiz no está obligado a comparecer como ocurre con determinados funcionarios del Poder Ejecutivo, pero sostuvo que el Congreso sí puede formular una invitación formal mediante un punto de acuerdo aprobado por el pleno.La intención, dijo, es que el presidente del IEE responda cuestionamientos relacionados con la adjudicación de contratos para materiales y documentación electoral, así como posibles vínculos entre funcionarios, proveedores y actores políticos.El señalamiento surge después de que el representante del PRI ante el IEE Sonora, Luis Donaldo Coronado Rey, solicitó explicaciones y la separación del cargo de Ruiz Arvizu mientras se esclarecen posibles irregularidades en adjudicaciones.De acuerdo con la información presentada por el representante priista, entre 2017 y 2025 se identifican cinco adjudicaciones por aproximadamente 156.8 millones de pesos, sin IVA, relacionadas con empresas proveedoras de materiales electorales.Coronado Rey sostiene que alrededor de 67.8 millones de pesos corresponden al periodo en que Ruiz Arvizu ocupó distintos cargos dentro del instituto durante la presidencia de Guadalupe Taddei Zavala, mientras que otros 89 millones corresponden a adjudicaciones realizadas durante su propia presidencia.Entre los contratos mencionados se encuentra uno otorgado en 2017 a Formas Finas y Materiales por 27.3 millones de pesos; otro en 2021 a Cajas Graf por 40.4 millones; así como adjudicaciones posteriores a Formas Finas y Materiales, Litoformas y otras empresas.El priista puso especial atención en una adjudicación de 2025, en la que, según sus datos, Gráficas Corona habría presentado una propuesta aproximadamente 3.88 millones de pesos menor que la oferta finalmente ganadora de Litoformas.También señaló que existen cuestionamientos sobre una adjudicación de 2024 realizada con una sola propuesta y pidió revisar si existe alguna relación entre las empresas participantes, posibles subcontrataciones y funcionarios del organismo electoral.No obstante, Coronado Rey aclaró que la aparición de algunas de estas empresas en reportes periodísticos relacionados con revisiones de la Auditoría Superior de la Federación no implica por sí misma una responsabilidad individual ni una determinación de culpabilidad.La exigencia del PRI, dijo, consiste en transparentar los contratos, explicar los fallos de las licitaciones, identificar a los funcionarios que autorizaron y supervisaron las decisiones y, en caso de existir elementos, investigar posibles conflictos de interés o beneficios indebidos.Durante sus declaraciones, Emeterio Ochoa también cuestionó los vínculos políticos que atribuyó entre Guadalupe Taddei, Nery Ruiz y el gobierno estatal.El diputado sostuvo que la cercanía de Ruiz con Taddei debe ser revisada debido a que ella encabezó el Instituto Nacional Electoral y posteriormente Ruiz asumió la presidencia del organismo electoral sonorense.Ochoa también vinculó políticamente a Taddei con el gobernador Alfonso Durazo, al afirmar que, desde su perspectiva, el mandatario tuvo influencia en su llegada al órgano electoral nacional.Para Ochoa, el fondo del asunto no es solamente el origen o destino de los contratos, sino la necesidad de preservar la confianza en el órgano encargado de organizar y vigilar los procesos electorales en Sonora."Si no hay nada que esconder, si todo se hizo con rectitud, apegado a derecho, entonces que se contesten las preguntas", sostuvo.El priista adelantó que, ante la negativa para incorporar el punto de acuerdo al orden del día, realizará un posicionamiento desde la tribuna y buscará que otros legisladores se sumen al llamado para que Ruiz Arvizu dé explicaciones.El PRI considera indispensable que cualquier cuestionamiento relacionado con la imparcialidad y actuación del órgano electoral sea aclarado antes del proceso electoral del 6 de junio.