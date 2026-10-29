logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Muere en prisión el feminicida serial de Atizapán

Andrés Filomeno Mendoza Celis tenía 78 años y acumulaba ocho condenas

Por Pulso Online

Octubre 29, 2026 05:39 p.m.
A
Muere en prisión el feminicida serial de Atizapán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el "Caníbal de Atizapán", murió este jueves 29 de octubre, a los 78 años, en el penal de Tenango del Valle, Estado de México.

      De acuerdo a fuentes gubernamentales, se confirmó que el fallecimiento ocurrió por causas naturales al tiempo de informar que el interno padecía hipertensión y diabetes tipo 2. Mendoza Celis acumulaba ocho sentencias por feminicidio y delitos relacionados con homicidio y desaparición de personas.

      Su detención, en mayo de 2021, tras el feminicidio de Reyna González Amador, llevó al descubrimiento de miles de restos humanos dentro de su vivienda en Atizapán de Zaragoza.

      Foto: Twitter/@FiscaliaEdomex

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Hallaron miles de restos en su vivienda

      Durante las diligencias, las autoridades localizaron más de 4 mil 300 fragmentos óseos, además de identificaciones oficiales y pertenencias de distintas mujeres. También encontraron fotografías, grabaciones y libretas con nombres que se incorporaron a las investigaciones.

      Los hallazgos abrieron pesquisas sobre al menos 19 posibles víctimas. Sin embargo, el número total de personas asesinadas no quedó establecido: las anotaciones encontradas en el inmueble contenían 29 nombres, una cifra que por sí sola no acredita igual número de crímenes.

      El deterioro de parte de los restos también dificultó los trabajos de identificación genética.

      Acumulaba ocho sentencias

      Entre marzo de 2022 y febrero de 2024, Mendoza Celis recibió una condena de prisión vitalicia, otra de 92 años y seis más de 55 años.

      El caso evidenció la búsqueda de familias que durante años desconocieron el paradero de sus seres queridos y cobró relevancia nacional por la cantidad de restos encontrados en el inmueble.

      En junio de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estrenó la serie documental "Caníbal, indignación total", que abordó los crímenes y las fallas institucionales que permitieron que permanecieran ocultos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Absuelven a Jorge Fernández por el feminicidio de su esposa
      Absuelven a Jorge Fernández por el feminicidio de su esposa

      Absuelven a Jorge Fernández por el feminicidio de su esposa

      SLP

      El Universal

      La Sala Colegiada del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas revoca condena previa.

      Acusan a Morena de frenar comparecencia del titular del IEE Sonora
      Acusan a Morena de frenar comparecencia del titular del IEE Sonora

      Acusan a Morena de frenar comparecencia del titular del IEE Sonora

      SLP

      El Universal

      Se señalan adjudicaciones por más de 156 millones de pesos en contratos del IEE durante la gestión de Ruiz Arvizu.

      Muere en prisión el feminicida serial de Atizapán
      Muere en prisión el feminicida serial de Atizapán

      Muere en prisión el feminicida serial de Atizapán

      SLP

      Pulso Online

      Andrés Filomeno Mendoza Celis tenía 78 años y acumulaba ocho condenas

      Durazo defiende nombramiento de hijo de Taddei
      Durazo defiende nombramiento de hijo de Taddei

      Durazo defiende nombramiento de hijo de Taddei

      SLP

      Pulso Online

      El gobernador de Sonora aseguró que Luis Rogelio Piñeda llegó por méritos propios