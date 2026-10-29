Muere en prisión el feminicida serial de Atizapán

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Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el "Caníbal de Atizapán", murió este jueves 29 de octubre, a los 78 años, en el penal de Tenango del Valle, Estado de México.

De acuerdo a fuentes gubernamentales, se confirmó que el fallecimiento ocurrió por causas naturales al tiempo de informar que el interno padecía hipertensión y diabetes tipo 2. Mendoza Celis acumulaba ocho sentencias por feminicidio y delitos relacionados con homicidio y desaparición de personas.

Su detención, en mayo de 2021, tras el feminicidio de Reyna González Amador, llevó al descubrimiento de miles de restos humanos dentro de su vivienda en Atizapán de Zaragoza.

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Hallaron miles de restos en su vivienda

Durante las diligencias, las autoridades localizaron más de 4 mil 300 fragmentos óseos, además de identificaciones oficiales y pertenencias de distintas mujeres. También encontraron fotografías, grabaciones y libretas con nombres que se incorporaron a las investigaciones.

Los hallazgos abrieron pesquisas sobre al menos 19 posibles víctimas. Sin embargo, el número total de personas asesinadas no quedó establecido: las anotaciones encontradas en el inmueble contenían 29 nombres, una cifra que por sí sola no acredita igual número de crímenes.

El deterioro de parte de los restos también dificultó los trabajos de identificación genética.

Acumulaba ocho sentencias

Entre marzo de 2022 y febrero de 2024, Mendoza Celis recibió una condena de prisión vitalicia, otra de 92 años y seis más de 55 años.

El caso evidenció la búsqueda de familias que durante años desconocieron el paradero de sus seres queridos y cobró relevancia nacional por la cantidad de restos encontrados en el inmueble.

En junio de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estrenó la serie documental "Caníbal, indignación total", que abordó los crímenes y las fallas institucionales que permitieron que permanecieran ocultos.