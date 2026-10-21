Recuperan 48 mil mdp en IEPS por "huachicol fiscal"

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante 2025 se registró un desbalance de 61 mil millones de pesos por contrabando de combustible al evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Centro de Monitoreo de Combustible y acciones contra el contrabando

Tras elaborar un plan de acción para disminuir este delito y regular el pago de este impuesto, hasta septiembre de este año se han recuperado 48 mil millones de pesos.

Para combatir el delito de contrabando y huachicol fiscal, destacó la creación de un Centro de Monitoreo de Combustible en coordinación con autoridades, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y su contraparte en Estados Unidos para detectar el número de buques que recibe el país y las cantidades de gasolina que transportan.

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"Hay grupos delictivos, podríamos decirlo así, que no necesariamente son lo que conocemos con la delincuencia organizada, que han sido detenidos desde el responsable de la importación hasta el distribuidor. Hay gasolineras que se han cancelado, se han bajado distintos números del Registro Federal de Contribuyentes. Y ahora nos estamos dedicando mucho o el equipo se está dedicando mucho a los permisos de comercialización", explicó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre, la Jefa del Ejecutivo mencionó que el centro de monitoreo consiste en una base de datos vinculada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ANAM para vigilar los permisos de importación, el número de tanques, ferrotanques y buques que ingresan al país. Detectan toda la cadena de importación desde la comercialización, distribución y expendio de combustible.

"Si se encuentra una irregularidad, ya sea por el SAT, por Aduanas o por alguna de las instituciones, se hace la inspección y se hace el procedimiento administrativo y la denuncia penal, si es el caso de lo que tenga que ocurrir en el procedimiento. Estimamos, de acuerdo con esta información, que en el año 2025 dejaron de pagarse por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos", precisó.

Desbalance y reformas para la importación directa

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que en 2025 se registró un desbalance ilegal de 6 mil 352 millones de litros de combustibles, lo que equivale a 44 mil millones de pesos, por lo que adelantó que se prevé reformar leyes para disminuir la participación de comercializadores y así establecer la importación directa con las empresas de transporte.

"Estamos viendo incluso si es necesario cambiar leyes o lo que haya que cambiar para disminuir esta figura del comercializador, que es el que puede generar mayores desbalances. ¿Qué delitos están involucrados? El delito de contrabando de combustible como tal, pero también el del facturero, porque puede ser que un comercializador o incluso un expendio diga que vendió más combustible del que vendió y emita facturas", advirtió.

Así operan para evadir impuestos

La mandataria federal precisó que las autoridades han detectado dos maneras de cometer el delito: una es declarando el combustible como otro material y así evadir el pago del IEPS; y la otra es declarar una cantidad incorrecta o menor para pagar menos impuestos.

En ese sentido, explicó que Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de Petróleos Mexicanos; Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía; y Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos de la misma dependencia, se reúnen dos veces a la semana para establecer acciones concretas en beneficio al erario público. Además, se plantea hacer pública una plataforma digital para transparentar a las empresas, volúmenes y la distribución de gasolina en el país.

Sobre el huachicol tradicional, Sheinbaum Pardo aseguró que también ha disminuido el robo a ductos de Pemex: "todo lo que tiene que ver con la distribución dentro de Pemex, estamos haciendo un proceso de modernización muy intenso que nos permita en el refinerías, en la importación de Pemex, todo lo que se requiera para poder evitar cualquier delito que esté involucrado en el proceso de venta de los combustibles en México", dijo.

Reportan desbalance de casi 9 mil millones de litros

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, reportó un desbalance de 8 mil 824 millones de litros de combustible declarados inadecuadamente durante 2025, equivalentes a 61 mil 700 millones de pesos anuales.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, González Escobar explicó que en 2025, "se presentó un desbalance de 8 mil 824 millones de litros equivalentes a 61 mil 700 millones de pesos anuales (...) Un ejercicio similar se está haciendo durante 2026, aunque tenemos que esperar el cierre del año".

En ese sentido, detalló que la identificación de las inconsistencias ha sido el primer paso, "pero a la vez es un resultado muy muy importante, porque ahora sabemos claramente que importador, comercializador, distribuidor y gasolinera vende combustible sin un origen declarado en sus facturas".

Sostuvo que "todas las empresas que en el pasado habían utilizado sus permisos de manera inadecuada tendrán ahora que rendir cuentas ante todas las autoridades competentes y ponerse de acuerdo del pago de impuestos y hacia adelante cualquier operación que se realice de manera inadecuada es detectada de inmediato y la empresa es llamada a cuentas".

Adicionalmente, la funcionaria aseguró que "hemos ido construyendo toda la institucionalidad y la coordinación entre todas las instituciones participantes para tener un perfil de cada empresa la cual sirve de base para las actuaciones judiciales de los casos relevantes".