Atlético de San Luis renace en el Clásico de la 57

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El Atlético de San Luis logró una importante victoria de 2-1 contra Querétaro en el Clásico de la 57, un resultado que no solo aumenta su orgullo, sino que también les otorga tres puntos vitales en su búsqueda por clasificar a la Liguilla. Este encuentro, disputado en casa, se caracterizó por un primer tiempo poco emocionante, donde la única jugada polémica fue un penalti que el árbitro Adonai Escobedo anuló tras la revisión del VAR.

En la segunda mitad, el equipo potosino mostró un cambio significativo en su actitud y pudo marcar la diferencia gracias a dos errores defensivos de la escuadra visitante. La primera anotación llegó a los 52 minutos, cuando Rafa Llorente envió un centro desde la derecha que fue convertido por Felipe Mora, quien rompió el cero en el marcador. Posteriormente, un autogol de Daniel Parra, al intentar desviar un balón con una barrida en el minuto 67, amplió la ventaja para San Luis.

Aunque Querétaro logró descontar con un penalti ejecutado por Alí Ávila al minuto 74, no consiguió revertir el marcador y terminó el partido con una nueva derrota. Esta victoria se presenta como una oportunidad de redención importante para el Atlético de San Luis, especialmente tras una abultada derrota contra Santos Laguna en su anterior encuentro. Sin embargo, con esta situación, el equipo queretano enfrenta un panorama complicado que podría llevarlos a salir de la zona de clasificación si los resultados no favorecen.

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El Clásico no solo se destacó por los goles, sino también por la euforia en las gradas, donde la afición local celebró con fervor. Este resultado mantiene la tendencia establecida en los últimos seis años, donde el equipo anfitrión ha conseguido llevarse los tres puntos. Ahora, el Atlético de San Luis reafirma su determinación de luchar por un lugar en la fase final del torneo, demostrando que su reciente empate ante Toluca fue un indicativo de su capacidad competitiva.