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Seguridad

Oficiales lesionados en choque de patrulla con tráiler

Posteriormente, el conductor del tractocamión abandonó el lugar.

Por Pulso Online

Octubre 21, 2026 09:54 a.m.
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Oficiales lesionados en choque de patrulla con tráiler
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que, alrededor de las 03:50 horas de este miércoles, se registró un hecho de tránsito en el cruce de las calles Uresti y Mariano Arista, en la Zona Centro, donde se vieron involucrados un tractocamión marca International y una patrulla municipal.

      A consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta y su acompañante, ambos oficiales de la corporación, resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

      De acuerdo con los primeros reportes, los oficiales se dirigían a un auxilio con códigos y sirena abierta cuando sobrevino el impacto. Posteriormente, el conductor del tractocamión abandonó el lugar.

      El percance ocasionó daños a un cable tensor, una guarnición de concreto y un poste metálico propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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      Derivado de los hechos se realizó el peritaje correspondiente y se llevaron a cabo las diligencias para rendir el informe a la Fiscalía General del Estado.

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