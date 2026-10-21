Frente Frío 2 y posible ciclón Vance traerán lluvias a SLP

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SAN LUIS POTOSÍ, SLP. — La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advirtió que para este miércoles 21 de octubre se registrarán mañanas y noches frías, bancos de niebla matutinos y lluvias dispersas en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Estas condiciones meteorológicas se deben a los efectos del Frente Frío número 2 y su masa de aire polar, en combinación con el monitoreo de una zona de baja presión frente a las costas de Oaxaca con alto potencial de desarrollo ciclónico (posible fenómeno Vance). Se prevé que las precipitaciones continúen en los próximos días, principalmente en zonas de montaña, la Zona Media y la Huasteca.

Pronóstico del tiempo por regiones

Zona Altiplano

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Temperaturas: Máxima de 26 °C y mínima de 13 °C; en sierras el termómetro descenderá hasta los 7 °C.

y mínima de 13 °C; en sierras el termómetro descenderá hasta los 7 °C. Condiciones : Niebla matutina con lluvias dispersas a partir de la tarde y vientos del sureste con ráfagas de 30 km/h.

: con a partir de la tarde y con ráfagas de 30 km/h. Pronóstico para mañana: 26 °C / 11 °C.

Zona Centro

Temperaturas: Máxima estimada en 23 °C y mínima de 12 °C ; en partes altas los valores irán de 6 °C a 17 °C.

; en partes altas los valores irán de 6 °C a 17 °C. Condiciones : Bancos de neblina tempranos y lluvias puntuales por la tarde, con rachas de viento superiores a los 30 km/h.

: tempranos y por la tarde, con rachas de viento superiores a los 30 km/h. Pronóstico para mañana: 22 °C / 11 °C.

Zona Media

Temperaturas: Máxima de 27 °C y mínima de 16 °C ; en áreas serranas la mínima caerá a 6 °C.

; en áreas serranas la mínima caerá a 6 °C. Condiciones : Niebla por la mañana y desarrollo de lluvias puntuales vespertinas en zonas de montaña.

: y desarrollo de vespertinas en zonas de montaña. Pronóstico para mañana: 26 °C / 16 °C.

Zona Huasteca

Temperaturas: Máxima de 32 °C y mínima de 21 °C ; en sectores elevados oscilará entre 14 °C y 25 °C.

; en sectores elevados oscilará entre 14 °C y 25 °C. Condiciones : Presencia de neblina matutina seguida de lluvias y lloviznas puntuales durante el día.

: Presencia de seguida de puntuales durante el día. Pronóstico para mañana: 29 °C / 20 °C.

Llamado a la prevención ciudadana

Ante el marcado descenso térmico en zonas elevadas, la CEPC solicitó a los ayuntamientos establecer operativos preventivos para evitar que personas vulnerables pernocten en la vía pública.

Para atención de emergencias o reportes de auxilio real, la dependencia mantiene habilitados el número de WhatsApp +52 444 213 2858 y la línea 9-1-1.