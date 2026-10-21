Agreden a seguidor del Querétaro en San Luis
Los hechos, en las tribunas del estadio Libertad Financiera durante el clásico 57
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Este martes el Atlético de San Luis se llevó una nueva edición del Clásico de la 57 al derrotar (2-1) a los Gallos Blancos del Querétaro con goles de Felipe Mora y un autogol de Daniel Parra.
En las tribunas del estadio Libertad Financiera se vivió una fiesta para festejar el triunfo sobre el acérrimo rival, pero hubo un lamentable hecho de violencia registrado y viralizado en redes sociales, que mancha a un clásico que pintaba para quedar libre de escenas de este tipo.
Según se observa en el video en redes sociales, un aficionado de los Gallos estaba siendo retirado del estadio mientras se disputaba el segundo tiempo del partido. Al subir las escaleras, el fanático del Querétaro provocó a los locales mostrándoles el escudo de su equipo y despidiéndose con gestos con las manos y lanzándoles besos.
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En el video también se escucha como la grada local reprobó su actitud gritándole insultos, hasta que dos personas lo agreden. Primero, se ve como alguien le lanza un vaso lleno de cerveza directamente al rostro, y mientras está intentando secarse, otra persona le lanza un puñetazo en la cara que lo tumba hacia un costado.
Por ahora, ni Querétaro ni San Luis se han pronunciado al respecto.
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