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Nacional

Queda en prisión preventiva a exfiscal César Jáuregui

Permitió la participación de agentes extranjeros en un operativo contra un narcolaboratorio

Por El Universal

Octubre 21, 2026 10:14 a.m.
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César Jáuregui / Archivo

César Jáuregui / Archivo

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      Un juez dictó prisión preventiva oficiosa al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) del supuesto delito de traición a la patria.

      FGR acusa a César Jáuregui por traición a la patria en operativo

      El exfuncionario estatal supuestamente está relacionado con el caso de la participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el operativo de un narcolaboratorio clandestino en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

      Fuentes consultadas señalan que al solicitar su vinculación a proceso, la FGR calificó la actuación de Jáuregui como una falta de lealtad a la nación y un acto grave de deslealtad al argumentar haber consentido la participación de extranjeros en ese operativo.

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      La FGR señaló que los acontecimientos internacionales sostienen su petición, mencionando lo que Estados Unidos hizo recientemente con Venezuela, y advirtió que permitir actuaciones semejantes pondría en grave riesgo a México.

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      Las fuentes consultadas detallaron que la acusación contra Jáuregui se construyó alrededor de una supuesta deslealtad por la forma en que se habría desarrollado esa acción.

      La defensa objetó imprecisiones y señaló que la Fiscalía incorporó afirmaciones que no estaban contenidas en las entrevistas citadas y que la acusación ministerial no equivale a una declaración judicial de culpabilidad.

      Testimonios revelan participación de extranjeros en operativo en Chihuahua

      De acuerdo con la causa penal a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, en una entrevista de un Policía de Investigación de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente de la Fiscalía General de Chihuahua y recabada por un agente del Ministerio Público Federal de la FGR el 7 de mayo de 2026, refirió que el 16 de abril se reunieron aproximadamente a las 08:00 horas en las instalaciones de la Fiscalía General de Chihuahua, lugar donde se trasladaron al Complejo Estatal de Seguridad Pública.

      El entrevistado señala que, en todo momento, sus compañeros de la Unidad seguían órdenes de su superior inmediato, pero en ningún momento les dijeron a dónde iban y solo veían cómo llegaban muchos compañeros de la AEI, pero realmente nadie sabía a dónde iban.

      "Quiero manifestar que vi a unas personas de origen al parecer de origen extranjero, supe que eran dos, los gringos o los güeros les decían, iban siempre encapuchados, e iban a bordo de la camioneta del comandante, no hablaban español, traían ropa de civil, no traían equipo táctico e iban con ropa de senderismo, la única vez que yo los vi, fue con el comandante, cuando nos dio sus palabras de felicitaciones.

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      La audiencia del exfiscal se reanudó a las 21:00 horas.

      De repente a los extranjeros que andaban por el campamento, y solo nos saludaban nos decían 'Hi', sin embargo, no los vi hablando con nadie más que entre ellos mismos y con el comandante Ocegueda. Quiero agregar, que, en ningún otro operativo, había visto que nos acompañaron personal extranjero", externó el entrevistado.

      En otro testimonio, otro policía de la corporación externó que el miércoles 15 de abril de 2026 firmó su oficio, el cual establecía que lo iban a desplegar tres días a la localidad de Guachochi, al parecer por un asunto de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, sin que le indicaran el motivo.

      "El 16 de abril, a las 10:00 horas, nos reunimos en la Fiscalía de Operaciones Estratégicas. Fui como apoyo de escolta del Subcoordinador de zona Centro, de quien recibía las órdenes directas.

      Aproximadamente a las 11:00 horas salimos rumbo a Cuauhtémoc y posteriormente a Guachochi, en convoy. En el trayecto, durante las paradas sanitarias, observé a dos personas sin uniforme, encapuchadas y con gorra; ambos delgados y al parecer hombres.

      Uno vestía pantalonera negra y otro pantalón de mezclilla. Eran los únicos que no traían uniforme. Los vi platicando frente al convoy, pero no escuché de qué hablaban ni alcancé a ver con quiénes iban", consideró el elemento.

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