Diputada del PT denuncia corrupción en el INE y pide investigaciones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Margarita González, afirmó que la ciudadanía está cansada de la corrupción de los anteriores y actuales funcionarios del gobierno de México, al grado de que "no les cree ni al PRI, ni al PAN, ni a nosotros mismos".

Durante la sesión de este martes, en la cual se reformó la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la legisladora petista comentó acerca de las acusaciones de actos de corrupción de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

Diputada Margarita González denuncia corrupción en el INE

En su intervención, dijo que "es un tema escandaloso. Se le debe aplicar todo el peso de la ley a los de ahora, a los de antes". Pidió a las autoridades correspondientes investigar a la exfuncionaria, al exconsejero presidente Lorenzo Córdova (2014-2023) y a las administraciones anteriores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hoy nos damos cuenta de cuántos millones se robaron, no tienen llenadera. El pueblo de México está harto: No les cree ni al PRI, ni al PAN ni a nosotros mismos", expresó.

Agregó que, de igual forma, debe investigarse si diputadas y diputados "están metidos en este escándalo bochornoso de sobornos, que se les aplique todo el peso de la ley, porque no es posible que estemos solapando a uno o a otro".

UIF congela cuentas bancarias relacionadas con proveedores del INE

Acusan a Guadalupe Taddei de corrupción

Diferentes medios de comunicación como EL UNIVERSAL, Latinus y Reforma dieron a conocer la asignación de millones de pesos en contratos durante la administración de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, como a la compañía Cajas Graft del contratista José Alfredo Hernández Casillas, el cual fue captado en video con ella en diferentes ocasiones.

Lo anterior derivó en acusaciones de presunta corrupción y conflicto de interés, ante las que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció la apertura de investigaciones de oficio contra esta institución, los Organismo Públicos Locales Electorales (OPLEs), funcionarios, compañías y contratistas relacionados.

Además, el pasado 26 de octubre Taddei presentó su renuncia a la Cámara de Diputados, lo cual causó la elección de Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta interina del Instituto Nacional Electoral.

Nueva presidenta interina del INE presenta denuncia ante la FGR

Ayer, Cruz García dio a conocer que, de común acuerdo con las y los 10 consejeros electorales, presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las irregularidades a lo largo de la administración de Guadalupe Taddei, que comenzó a inicios de abril de 2023.

Esta noche, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias de Taddei, Hernández Casillas, 25 personas físicas y 15 morales, relacionadas con proveedores del INE.