Transportistas convocan a paro nacional el 26 de octubre

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Organizaciones de transportistas, como HAMOTAC, FEMATRAC y CANACAR, han convocado a un paro nacional programado para el lunes 26 de octubre, citando una serie de problemáticas que afectan al sector. No obstante, algunos grupos dentro del gremio han expresado su desacuerdo con esta movilización. La Secretaría de Gobernación (Segob) reiteró su llamado a evitar acciones que impacten negativamente a la ciudadanía y al transporte de mercancías.

Las organizaciones que promovieron el paro han descrito la situación del sector como una "crisis" y han solicitado un diálogo directo con la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Según el comunicado de estas organizaciones, los esfuerzos anteriores por parte del gobierno han resultado en soluciones ineficaces, lo que ha generado un agravamiento de los problemas existentes.

"No buscamos confrontación; exigimos responsabilidad, soluciones verificables y compromisos cumplibles. El autotransporte ha alzado la voz, y ahora esperamos una respuesta apropiada a la magnitud del problema", manifestaron los representantes de los transportistas. Al tiempo que indicaron que su lucha no es comparable con los intereses de monopolios empresariales ni con intereses de protagonismo, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) ha anunciado su decisión de no participar en el paro.

La ANTAC destacó la importancia de que cualquier movilización nacional cuente con objetivos claros y fórmulas viables. "No apoyamos movilizaciones carentes de fundamento y rechazamos iniciativas que no prioricen al transportista en el centro de sus decisiones. Nuestra lucha se basa en propuestas serias y en soluciones concretas a los retos del sector", señalaron.

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Asimismo, la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT) también decidió no participar, enfatizando la necesidad de mantener el diálogo con las autoridades, tal como lo ha propuesto la Segob. En un esfuerzo por fomentar la concertación, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) llamó a las organizaciones implicadas a exponer sus demandas y a aprovechar la disposición del gobierno para dialogar y encontrar soluciones.

La CONCAMIN alertó sobre las consecuencias que un paro en el transporte podría acarrear para varios sectores, como el floricultor, el farmacéutico y el alimentario, destacando que cualquier interrupción en la logística de distribución tendría repercusiones no solo en el sector transportista, sino también en la economía de las empresas, la estabilidad laboral y el bienestar de los consumidores. La situación se mantiene en desarrollo mientras las partes buscan un acuerdo que evite la movilización prevista.