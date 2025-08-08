CS reitera apoyo a paisanos

Ciudad de México.- Ante las nuevas redadas en contra de migrantes en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que va a proteger a los connacionales “de todas las formas posibles”.

La Mandataria rechazó nuevamente las medidas contra migrantes que han implementado en la Unión Americana, y explicó que esta protección a los connacionales será dentro del marco de las leyes mexicanas, y con la relación diplomática que se tiene con la administración estadounidense que encabeza Donald Trump.

“Nosotros no estamos de acuerdo con las redadas, nosotros vamos a proteger y ayudar a nuestros paisanos y paisanas de todas las formas posibles, dentro del marco de nuestras leyes, de la relación diplomática y el apoyo que se les pueda dar allá, desde los consulados”, aseguró Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, y en materia de seguridad, la Mandataria federal destacó que la colaboración y cooperación entre México y Estados Unidos ha funcionado y que ello se demuestra con una reducción en el tráfico de fentanilo.

“Tenemos una colaboración muy importante con el gobierno de Estados Unidos. El cruce de fentanilo de octubre a la fecha se ha reducido en 50%. ¿Cómo lo sabemos? Porque del otro lado de la frontera la incautación de fentanilo se ha reducido a la mitad, eso quiere decir que está pasando menos de aquí para allá, porque ellos han aumentado las revisiones, tiene que ver con la coordinación y la colaboración”, destacó.

Rutilio Escandón Cadenas, cónsul de México en Miami, Florida, informó que continúa con las visitas a los cinco centros de detención en el sur del estado, donde revisa la situación de las y los connacionales detenidos durante las redadas, iniciadas tras la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos.