Murciélagos ocupan una vivienda de Tlaxcala

Tlaxcala, Tlax.- Parte de la vivienda de una familia que habita en el municipio de Nativitas, en Tlaxcala, fue invadida por una colonia de más 2 mil murciélagos, los cuales, por recomendación de autoridades ambientales, permanecerán en el lugar hasta octubre cuando concluya el periodo de gestación de las hembras.

Así lo informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, luego de realizar una inspección en el sitio y una intervención nocturna para retirar el guano (excremento) generado por los mamíferos.

De acuerdo con la dependencia federal, desde finales de julio una familia reportó la presencia de miles de murciélagos albergados en una de las habitaciones de su vivienda.

Especialistas de la Profepa, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del Instituto de Fauna Silvestre para el Estado de Tlaxcala y del Zoológico del Altiplano, acudieron el pasado 26 de julio para constatar la presencia de la colonia de murciélagos, integrada por más de 2 mil ejemplares, en su mayoría, de la especie Leptonycteris yerbabuenae.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Debido a que los residentes de la vivienda no se oponen a la estancia de los animales y están dispuestos a colaborar en las acciones necesarias para su conservación, las autoridades impartieron una capacitación para la familia, lo anterior, también como consecuencia de que los inspectores de Profepa detectaron que entre los miles de murciélagos hay hembras gestantes, lo que sugiere que el lugar donde se albergaron podría estar funcionando como refugio temporal durante su etapa reproductiva.