“Sólo quiero justicia para mi hijo Fernando”

Por El Universal

Agosto 08, 2025 03:00 a.m.
A
“Sólo quiero justicia para mi hijo Fernando”

Los Reyes la Paz, Méx.- Noemí, madre de Fernando, niño de 5 años hallado sin vida en una vivienda en el municipio de Los Reyes La Paz, a donde se lo llevaron por una deuda de mil pesos, exigió justicia.

La madre sufre una discapacidad que le impide hablar con claridad, pero no quiere que las tres personas arrestadas por su presunta responsabilidad en la muerte de Fernando queden en libertad. “Yo nada más quiero justicia para mi niño, que no se quede esto así”, dijo.

La acompañó la abogada Fabiola Millán, quien pidió comprensión por el trance en el que está Noemí.

“Quiero ser muy clara, la mamá tiene una discapacidad, pero el niño siempre fue tratado con amor, a pesar de que es una madre soltera, no hubo nada de maltrato, simplemente estas personas obviamente abusaron de esa discapacidad de la mamá para quitarle al menor y a través de esa situación, pues obligar a la mamá a que pagara”, dijo.

La representante legal mencionó que los tres acusados no son prestamistas, no se dedican a esa actividad, pero sí conocían a la mamá de Fernando, por eso le prestaron el dinero.

La muerte del menor estremeció a la colonia Ejidal El Pino, una comunidad con alta marginación social que se encuentra en la parte alta del municipio. Los tres detenidos, identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, fueron ingresados al penal Neza Bordo.

