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CSP invita a unamitas a la Rosario C.

La presidenta dice que afectador por nuevo examen pueden acomodarse en la nueva universidad

Por El Universal

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
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CSP invita a unamitas a la Rosario C.
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      Ante las irregularidades detectadas en el examen de ingreso en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció a los y las estudiantes rechazados incorporarse a la Universidad "Rosario Castellanos".

      Esto, luego de que la Comisión Técnica creada por la Universidad Nacional Autónoma de México para revisar el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027 iniciara una nueva etapa de investigación para determinar qué ocurrió con el examen de admisión aplicado en línea y elaborar recomendaciones para futuros procesos de selección.

      Al encabezar el Plan Lázaro Cárdenas de reconstrucción de caminos en este lugar donde recibió un ritual, Sheinbaum Pardo dijo que "lo de fondo" es que "todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad, puedan estudiar la universidad".

      Indicó que pidió al secretario de Educación, Mario Delgado, que se pusiera a trabajar con la rectora de la Rosario Castellanos y con otras universidades "si quieren hacerlo, para que todas y todos los jóvenes que realicen este examen no se queden sin escuela, sino que puedan seguir estudiando".

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      "Yo creo que lo de fondo, lo importante es que todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad, puedan estudiar la universidad. 

      Así que si hay un estudiante rechazado en ese examen, le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar de manera gratuita", dijo. Agregó que su gobierno construye y amplía planteles educativos para que nadie se quede sin escuela.

      La titular del Ejecutivo federal recalcó que en México "nunca vamos a poner en riesgo nuestra independencia". 

      Sheinbaum anuncia obras para Oaxaca y destaca a pueblos indígenas

      La Mandataria federal indicó que en Oaxaca habrá obras para agua; anunció una nueva tarifa para las plantas de tratamiento que operan los municipios; y obras en escuela y centros de salud para que "operen adecuadamente" con medicamentos. También destacó apoyos para las personas artesanas.

      Claudia Sheinbaum reconoció a Antonio Esteva como "un gran secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes", honesto, gran profesionista y con mucha responsabilidad social.

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