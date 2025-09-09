Da la DEA golpazo al Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO.- La Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos informó de los resultados de una operación destinada a desmantelar el Cártel de Sinaloa, que terminó con 617 detenidos ligados a esta organización criminal mexicana.

En un comunicado, calificó al Cártel de Sinaloa como “una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y nuestra seguridad nacional” y dijo estar comprometida a “desmantelar sus redes de mando, control y distribución”, tras señalarlo como responsable de inundar EU con drogas.

Recordó que en febrero pasado, este cártel fue uno de los seis mexicanos a los que el presidente Donald Trump designó como organización terrorista extranjera.

La operación contra el cártel se realizó entre el 25 y el 29 de agosto de este año. Participaron agentes de la DEA de 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras. Fue resultado de “una combinación del mayor enfoque de la DEA en la aplicación de la ley, la inteligencia y la colaboración nacional e internacional”.

Además, se incautaron 480 kilogramos de fentanilo en polvo, 714 mil 707 pastillas falsificadas, 2.2 toneladas de metanfetamina, 7.46 toneladas de cocaína y 16.55 kilogramos de heroína.

La DEA señaló que en las operaciones se incautaron 11 millones 111 mil 483 dólares en efectivo, además de 1 millón 697 mil 313 dólares en bienes. Asimismo, se confiscaron 420 armas de fuego. La agencia no detalló de qué tipo.

“Estos resultados demuestran el firme compromiso de la DEA con la protección del pueblo estadounidense”, afirmó Terrance Cole, jefe de la DEA, en el comunicado.

“Cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado a los cárteles y cada detención que realizamos representan vidas salvadas y comunidades defendidas. La DEA no cejará en su empeño hasta que el cártel de Sinaloa sea desmantelado por completo”, añadió.