Dan prisión preventiva a “El Junior”

Ciudad de México.- Un juez federal dictó prisión preventiva justificada al boxeador Julio César Chávez Carrasco, “El Junior”, quien permanecerá preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, en Hermosillo, Sonora.

El hijo menor del histórico del boxeo mexicano, Julio César Chávez González, compareció la noche del pasado lunes ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en la capital sonorense, Enrique Hernández, luego de ser deportado por autoridades migratorias de Estados Unidos, reportaron autoridades federales.

Durante la diligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó al sinaloense el delito de delincuencia organizada, en la modalidad de tráfico de armas a territorio nacional.

En tanto, la defensa de Chávez Carrasco solicitó la duplicidad del plazo constitucional para definir su situación jurídica, mismo que el juez le concedió, por lo que será hasta el próximo sábado cuando se determine si es vinculado a proceso por el mencionado delito relacionado con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Tras ser deportado a México, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión a Julio César Chávez Carrasco, “El Junior”, por supuestos nexos con integrantes del Cártel de Sinaloa.

Chávez Carrasco fue entregado la noche del lunes en la garita de Nogales, Sonora, a elementos de la FGR, quienes le cumplimentaron la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, girada en su contra desde enero de 2023.