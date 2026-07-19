logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN SUEÑO CUMPLIDO!

Fotogalería

¡UN SUEÑO CUMPLIDO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Dan prisión preventiva a Ruffo y 7 personas más por "huachicol"

La Fiscalía General de la República informó que la medida cautelar se cumplirá en CEFERESO Altiplano.

Por El Universal

Julio 19, 2026 10:21 a.m.
A
Dan prisión preventiva a Ruffo y 7 personas más por huachicol
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un juez dictó prisión preventiva en contra del exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos, José Merino Valdés Cuervo, Guillermo de la Peña Rosales.


      También a Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juarez y Adriana Magali Bárcenas Guillen por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tras diversos recesos durante la audiencia, el Ministerio Público Federal (MPF) logró obtener, para los imputados Ernesto "N", Ricardo "N", José "N", Juan "N" y Luis "N", la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el CEFERESO 1 "Altiplano", en el Estado de México.
      En el caso de José María "N" y Guillermo "N", permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana "N", quedará interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
      Luego del debate entre las partes, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
      La FGR señaló que estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad como resultado del trabajo de una investigación relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron.
      Esto representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.
      Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dan prisión preventiva a Ruffo y 7 personas más por huachicol
      Dan prisión preventiva a Ruffo y 7 personas más por huachicol

      Dan prisión preventiva a Ruffo y 7 personas más por "huachicol"

      SLP

      El Universal

      La Fiscalía General de la República informó que la medida cautelar se cumplirá en CEFERESO Altiplano.

      C. Sheinbaum viaja en aeronave de la Sedena
      C. Sheinbaum viaja en aeronave de la Sedena

      C. Sheinbaum viaja en aeronave de la Sedena

      SLP

      El Universal

      La presidenta estará en la final del Mundial de Fútbol

      Crece la colocación de antimonumentos
      Crece la colocación de antimonumentos

      Crece la colocación de antimonumentos

      SLP

      El Universal

      Profepa rescata a puercoespín en Michoacán
      Profepa rescata a puercoespín en Michoacán

      Profepa rescata a puercoespín en Michoacán

      SLP

      El Universal