logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Fotogalería

Cirque du Soleil deslumbra con acrobacias en México

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

De familiares, 85% de abusos a niños

Por El Universal

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
De familiares, 85% de abusos a niños

Ciudad de México.- La Fundación Freedom, en coordinación con la organización Wizo, alertó que 85% de los casos de abuso infantil en México entre niños de cinco a 12 años son perpetrados en el círculo familiar o por algún conocido cercano a la familia.

Según estos grupos, 20.80% de los casos son cometidos por tíos, 17.4% por primos, 8.1% por otro familiar, 7.1% por hermanos, 6.5% por padrastros, 5.2% por padres, 3.6% por abuelos y 0.6% por madres.

Fernando Landeros Verdugo, fundador de Freedom, dijo que “el dolor de un niño tiene que ser intolerable, porque le rompen su mente, su sicología, su alma y su cuerpo. Que te explote un desconocido o una mafia es terrible, pero quizá no esperas menos de ellos, pero que sea tu padre, tu abuelo, tu tío o tu primo, quien tiene el deber de protegerte, y que de ahí venga el abuso te hace dejar de creer en todo”, dijo.

Por otro lado, Landeros advirtió que actualmente entre 1.8 y 2 millones de infantes y 3.8 millones de adultos son víctimas de trata con fines de explotación sexual a nivel mundial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese sentido, explicó que México es el primer proveedor de turismo sexual infantil y encabeza la lista, junto a Tailandia, de los países con mayor trata de personas en el mundo.

Detalló que algunos de los focos rojos en el país son Quintana Roo, particularmente en Playa del Carmen, Cancún y Cozumel; Baja California Sur, en Los Cabos; Guerrero, en Acapulco; Jalisco, en Puerto Vallarta; Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En marcha, el Operativo Sable
En marcha, el Operativo Sable

En marcha, el Operativo Sable

SLP

El Universal

Operación contra la organización Los Cromo, que busca apoderarse del Corredor Interoceánico

IP racionará el gas LP
IP racionará el gas LP

IP racionará el gas LP

SLP

El Universal

CS: No se reprime la libertad de expresión
CS: No se reprime la libertad de expresión

CS: No se reprime la libertad de expresión

SLP

El Universal

La presidenta llama a los medios de comunicación a abrirse al debate, “igual que el gobierno”

Cañeros levantan plantón
Cañeros levantan plantón

Cañeros levantan plantón

SLP

El Universal

Líderes y productores logran un acuerdo con la Sader