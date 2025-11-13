De familiares, 85% de abusos a niños

Ciudad de México.- La Fundación Freedom, en coordinación con la organización Wizo, alertó que 85% de los casos de abuso infantil en México entre niños de cinco a 12 años son perpetrados en el círculo familiar o por algún conocido cercano a la familia.

Según estos grupos, 20.80% de los casos son cometidos por tíos, 17.4% por primos, 8.1% por otro familiar, 7.1% por hermanos, 6.5% por padrastros, 5.2% por padres, 3.6% por abuelos y 0.6% por madres.

Fernando Landeros Verdugo, fundador de Freedom, dijo que “el dolor de un niño tiene que ser intolerable, porque le rompen su mente, su sicología, su alma y su cuerpo. Que te explote un desconocido o una mafia es terrible, pero quizá no esperas menos de ellos, pero que sea tu padre, tu abuelo, tu tío o tu primo, quien tiene el deber de protegerte, y que de ahí venga el abuso te hace dejar de creer en todo”, dijo.

Por otro lado, Landeros advirtió que actualmente entre 1.8 y 2 millones de infantes y 3.8 millones de adultos son víctimas de trata con fines de explotación sexual a nivel mundial.

En ese sentido, explicó que México es el primer proveedor de turismo sexual infantil y encabeza la lista, junto a Tailandia, de los países con mayor trata de personas en el mundo.

Detalló que algunos de los focos rojos en el país son Quintana Roo, particularmente en Playa del Carmen, Cancún y Cozumel; Baja California Sur, en Los Cabos; Guerrero, en Acapulco; Jalisco, en Puerto Vallarta; Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.