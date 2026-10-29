Cuauhtémoc Cárdenas: películas y documentales

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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano murió este miércoles 28 de octubre del 2026 a los 92 años de edad, sin que se diera a conocer hasta el momento la causa de su deceso.

El ingeniero es una de las figuras políticas más recordadas en México, llevándolo a tener varias producciones audiovisuales referentes a él, es por ello que aquí te dejamos algunas películas y documentales que puedes ver para familiarizarte con su legado.

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Más allá de la comedia en programas como "El privilegio de mandar", hubo algunos directores que se interesaron en sus campañas rumbo a cargos como la jefatura de gobierno del en aquel entonces Distrito Federal (ahora CDMX).-----"El ingeniero" (2012)Dirigido por Alejandro Lubezki, es un documental que retrata su tercera campaña presidencial en 2012. Muestra el lado humano del líder político y la trastienda de una agrupación política en la historia contemporánea de México. Está disponible en Nuestro Cine Mx, plataforma del IMCINE.-----"Cárdenas: Oportunidad, Poder, Desolación" (2015)Un documental producido por TV Azteca que profundiza en su vida política, su papel como fundador del PRD, su elección como primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal y sus campañas presidenciales.-----"La Era de Cárdenas"Documental presentado por Héctor de Mauleón y narrado en primera persona por Cuauhtémoc Cárdenas (su nieto), centrado en la vida y obra del general Lázaro Cárdenas del Río, disponible en Pluto TV.-----"¿Qué onda con los 80? Archivos de México"Serie documental de Prime Video que aborda el surgimiento de Cuauhtémoc Cárdenas como opositor en las elecciones presidenciales de 1988 y la llamada caída del sistema. Disponible en Vix y Prime Video.Entre los logros de Cuahutemoc Cárdenas se cuentan aglutinar a partidos comunistas, socialistas y nacionalistas bajo el Frente Democrático Nacional (FDN) para las elecciones de 1988 y la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).El ingeniero alcanzó cargos como el de ser el primer Jefe de Gobierno de la CDMX en 1997, Gobernador de Michoacán en 1980 y Senador de la República en 1976, además de ser uno de los principales defensores de la soberanía energética siguiendo el legado de su padre Lázaro Cárdenas.