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Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) decomisó mercancía valuada en 2 millones 115 mil pesos, presuntamente de procedencia ilícita, durante una revisión administrativa a un establecimiento especializado en artículos de ciclismo, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Operativo y revisión administrativa en Cuauhtémoc

El operativo, realizado el jueves 19 de noviembre, se llevó a cabo en un negocio localizado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Doctores, donde personal de la SAF llevó a cabo una visita de verificación para revisar la documentación de los productos que se comercializaban.

Durante la inspección, el representante de la dependencia solicitó al encargado del establecimiento los documentos que acreditaran la procedencia legal de la mercancía y su comercialización en el país; sin embargo, no pudo presentarlos.

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Detalles del aseguramiento y resguardo de la mercancía

Ante la falta de documentación, los policías aseguraron 49 bicicletas eléctricas, 128 cajas con bicicletas, 149 cajas con accesorios y 9 mil 825 piezas de distintos artículos para ciclismo.

De acuerdo con la SSC, el valor total de los productos asciende a 2 millones 115 mil pesos.

La mercancía fue trasladada a las instalaciones de la SAF, donde quedó bajo resguardo de la dependencia y custodia policial, mientras se determina su situación legal.