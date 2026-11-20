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Este fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México y la Cineteca Chapultepec se proyectarán gratuitamente nueve producciones nacionales entre cortos y largometrajes.

Se trata de la Muestra de Cine Indígenas y Pueblos Afrodescendientes 2026, realizadas con el acompañamiento del Estímulo a la Creación Audiovisual para Cineasta Indógenas y Afrodescendiente de México y Centroamérica (ECAMC) coordinado por el Instituto Mexicano de Cinematografía.

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Las actividades arrancarán este sábado en el Zócalo a partir de las 12:00 horas, con un conversatorio que reunirá a los realizadores participantes, para luego, a las 13:00 horas, comenzar el maratón de cintas, siendo la última función cercana a las 19:00 horas.El domingo la dinámica se repetirá, pero en la Cineteca Chapultepec.Aquí te dejamos lo que podrá verse en la pantalla grande:Li ChamDocumental dirigida por Ana Ts'uyeb. Habla sobre el renacimiento de tres mujeres tsotsiles después de vivir violencia patriarcal. Con el zapatismo sus sueños regresan, así como una vida independiente.Los que dicen ¡No!Hablado en náhuatl y españo, este documental se ubica en el río Apulco, en la Sierra Norte de Puebla, que es amenazado por diversos proyectos extractivos. Dirigido por Ángel Flores, se ve a los campesinos defenderlo con todo.Soy YuyéSigue a Santa Obdulia Hernández Nicolás, una mujer afroamericana con capacidades diferentes, que gracias al arte se ha encumbrado como una artista plástica importante. Dirige Balam Toscano.Boca ViejaDocumental dirigido por Yovegami Ascona Mora que se centra en ese lugar de la costa oaxaqueña que, cada año, debe reinventarse con la llegada de la lluvia. Ganó todo en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, incluyendo el Premio del Público.Los cortos elegidos"Lo que yo quiero" de 19 minutos de duración. Dirige Yoari López y Patricia Matus."Sigo soñando", de 29 minutos de duración. Dirige Misael Alva."Ixquic", de 25 minutos de duración. Dirige Elvis Caj."Dueto Charanda", de 16 minutos de duración. Dirige Alfredo Cayetano."Carabali", de 19 minutos de duración. Dirige Medhin Tewolde.