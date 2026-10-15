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Rosario Robles pide alianza opositora para vencer a Morena en 2027

Advierte sobre riesgos de impugnaciones y destaca red ciudadana para defensa del voto con PRI.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 05:54 p.m.
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Rosario Robles pide alianza opositora para vencer a Morena en 2027
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- La exjefa de gobierno de la Ciudad de México y exsecretaria de desarrollo agrario, territorial y agrario, Rosario Robles, advirtió que los partidos políticos de oposición deben aliarse para enfrentar a Morena en las elecciones de 2027.

      Rosario Robles plantea alianza opositora para 2027

      En entrevista en el Senado de la República, después de participar en un foro acerca del aniversario 73 del voto de las mujeres en México, planteó que estas fuerzas políticas opositoras presenten candidaturas comunes en los distritos donde puedan competir unidas.

      Destacó que ya existen acercamientos entre estos y en algunas entidades comienza a identificarse con mayor claridad la posibilidad de establecer coaliciones.

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      - ¿Una alianza de la oposición es la única que puede vencer a Morena?, se le preguntó.

      - Yo creo que es necesaria, yo veo con optimismo que las direcciones de los partidos opositores están hablando por lo menos. Ya hay estados en los que se identifica claramente esta alianza y me parece muy importante que en la Cámara de Diputados, si no en la totalidad de los distritos en los que sí se puedan ganar coaligados, puedan postularse candidatos únicos.

      Defensa del voto y vigilancia electoral

      Agregó que actualmente encabeza con el apoyo del PRI una red ciudadana para la defensa del voto, con la finalidad de fortalecer la vigilancia electoral y garantizar que los sufragios sean respetados.

      Indicó que uno de los aprendizajes de las elecciones de 2024 fue la falta de cobertura de todas las casillas por parte de la oposición, por lo que llamó a reforzar la organización ciudadana y asegurar la recopilación de las actas electorales.

      Advirtió que el próximo proceso podría derivar en impugnaciones, por lo que contar con la documentación de los resultados será importante para defender la voluntad expresada en las urnas.

      Alerta por crimen organizado en elecciones

      Asimismo, alertó sobre la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y sostuvo que uno de los objetivos centrales será impedir que grupos delictivos condicionen las candidaturas o ejerzan presión acerca de quienes buscan ocupar cargos públicos.

      "No podemos seguir entregando partes del país al crimen organizado", declaró.

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