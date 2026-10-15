Pensionazo, alertan de nuevo fraude que afecta a adultos mayores

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Una oferta para recibir más dinero de la pensión podría convertirse en una deuda para toda la vida, gracias al nuevo modus operandi llamado "Pensionazo", el cual va dirigido a los adultos mayores; por lo que es de suma importancia mantenerse informados y saber cómo actuar.

Consejo Ciudadano alerta sobre el fraude pensionazo

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el "pensionazo" es un engaño en el que presuntos gestores ofrecen aumentar el monto de la pensión a cambio de dinero.

La propuesta puede parecer una oportunidad para mejorar los ingresos mensuales; sin embargo, detrás de estas promesas puede esconderse un fraude que compromete tanto los ahorros como la información personal de quienes aceptan el supuesto servicio.

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La situación es preocupante porque las víctimas no siempre pierden únicamente el dinero que entregan al principio. En algunos casos, el problema escala hasta la contratación de deudas que afectan directamente.

El engaño puede comenzar de diferentes maneras. Según el Consejo Ciudadano, los presuntos responsables se acercan a sus posibles víctimas mediante redes sociales, llamadas telefónicas o contacto presencial.

Cómo operan los estafadores y riesgos para los adultos mayores

Una vez que consiguen despertar su interés, ofrecen realizar gestiones para incrementar el pago de la pensión. Para supuestamente iniciar el procedimiento, solicitan documentos personales y datos financieros, además de exigir un anticipo.

Entre la información que pueden pedir se encuentra la identificación oficial, la CURP, el número de seguridad social, el correo electrónico y los datos relacionados con la cuenta de AFORE.

El riesgo aumenta cuando las personas comparten esta información sin comprobar quién está detrás de la oferta. A esto se suma la exigencia de pagos anticipados por trámites cuya legitimidad no ha sido confirmada.

Según el Consejo Ciudadano en 81% de los casos reportados, las personas entregaron alguna cantidad de dinero, con montos que van de 4 mil a 70 mil pesos.

Pero hay otro dato que enciende las alertas. En 20% de los casos se identificó la solicitud de préstamos a nombre de personas adultas mayores, quienes posteriormente enfrentaron deudas cuyos pagos se descuentan de sus propias pensiones.

Esto significa que el daño puede prolongarse durante meses o incluso más tiempo, dependiendo de las condiciones de la deuda.

Una de las principales señales de alerta es que alguien prometa un incremento garantizado en la pensión a cambio de un pago. También es motivo de desconfianza que ofrezcan resultados rápidos, beneficios económicos elevados o aseguren que el procedimiento solo puede realizarse por medio de un intermediario.

Para evitar caer en el fraude del "pensionazo", es importante verificar cualquier información directamente con la institución responsable de la pensión o con la AFORE correspondiente. Esta comprobación debe hacerse mediante canales oficiales, sin confiar únicamente en teléfonos, enlaces o contactos proporcionados por quien ofrece el servicio.

También se recomienda no entregar documentos personales ni información financiera a desconocidos. La identificación oficial, la CURP, el número de seguridad social, los datos de la AFORE y la información bancaria deben protegerse para evitar posibles usos indebidos.

Otra medida fundamental es no realizar depósitos ni transferencias anticipadas por supuestos impuestos, cuotas o gastos administrativos sin haber confirmado que el trámite sea auténtico.

Además, debe considerarse que, por regla general, el monto base de una pensión no puede aumentarse simplemente por contratar a un gestor. Cualquier posible modificación debe revisarse con la institución correspondiente, de acuerdo con el régimen y las condiciones aplicables.

Las personas que sospechen haber sido víctimas de este engaño pueden comunicarse con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que ofrece orientación jurídica y psicológica, además de recibir reportes sobre este tipo de situaciones.

Para solicitar apoyo, está disponible la Línea de Seguridad y Chat de Confianza 55 5533 5533, con atención gratuita y confidencial las 24 horas del día, los 365 días del año.

Si ya se entregó dinero o documentación, es recomendable conservar los comprobantes, mensajes y números telefónicos relacionados con la supuesta gestión. En caso de detectar préstamos no autorizados o movimientos financieros sospechosos, también es importante contactar a la institución financiera correspondiente para solicitar orientación.