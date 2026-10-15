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Procesan a funcionaria por muerte de fotógrafos en Axe Ceremonia

Un juez vinculó a proceso a María del Pilar por homicidio culposo en la muerte de dos fotógrafos durante el festival Axe Ceremonia.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 06:03 p.m.
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Procesan a funcionaria por muerte de fotógrafos en Axe Ceremonia
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Un juez vinculó a proceso a María del Pilar "N", la responsable del Programa de Protección Civil durante el Festival Axe Ceremonia, por el delito de homicidio culposo, en agravio de los dos fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, mientras que las otras 10 personas físicas y morales solicitaron duplicidad del plazo para que se les defina su situación.

      Audiencia y vinculación a proceso

      En una audiencia que duró aproximadamente 20 horas, iniciando la tarde del miércoles y que se prolongó hasta la mañana de este jueves, la autoridad judicial determinó la vinculación de la mujer, informaron los abogados de la familia de Miguel Ángel.

      El juez también determinó que María del Pilar lleve su proceso en libertad.

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      Responsabilidad y otras imputaciones

      La imputada fue la persona física registrada ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) que era la responsable de elaborar y vigilar el cumplimiento del Programa Especial de Protección Civil que se autorizó para el festival.

      Por otro lado, los otros imputados por la muerte de los dos jóvenes, siete personas físicas y tres personas morales o empresas, solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo domingo cuando se reanude la audiencia y se determine si son vinculados a proceso o no.

      Las tres empresas que fueron imputadas durante la audiencia son Operadora Eclectic, La Agencia de los Socios y O.N. Producciones Creativas.

      Lo anterior se registró, luego de más de un año y seis meses el 5 de abril de 2025, de la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, quienes cubrían el festival Axe Ceremonia y una grúa les cayó encima.

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