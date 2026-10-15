Nvidia y Apple dieron 25 mdd, cada una, para salón de baile de Trump

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Los gigantes tecnológicos Nvidia y Apple se comprometieron a aportar 25 millones de dólares cada una, en la cifra más alta de la contribución, para el salón de baile de la Casa Blanca, una obra impulsada por el presidente Donald Trump, reportó el medio "The Washington Post".

Donantes principales y montos destacados

La familia Adelson, una de las dinastías de donantes más importantes del Partido Republicano, también se comprometió a aportar esa misma cantidad, al igual que el multimillonario Charles Ergen, cofundador y presidente de la compañía de telecomunicaciones Dish Network, siempre de acuerdo con el Post.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha declarado que la empresa estaba contribuyendo al salón de baile de Trump "de forma modesta", pero no especificó entonces la cantidad. Los documentos muestran que Nvidia solicitó que su donación de 25 millones de dólares permaneciera anónima.

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"Como empresa estadounidense, nuestro apoyo a Estados Unidos es primordial e independiente de cualquier interés comercial", declaró John Rizzo, portavoz de Nvidia, en respuesta a preguntas del Washington Post. "Nos enorgullece haber podido hacer una donación a un fideicomiso no partidista que sirve a todos los estadounidenses, y así lo hemos manifestado públicamente desde que se realizó la donación".

Trump ha mencionado que el proyecto "lo estoy pagando al 100 por 100 y con algunos amigos".

La Casa Blanca identificó públicamente a 37 personas, empresas y fundaciones como donantes el pasado mes de octubre, sin revelar la cantidad de sus donaciones individuales.

Joseph Popolo Jr., importante donante del Partido Republicano y embajador de Trump en los Países Bajos, y su esposa aportaron un millón de dólares de su fondo familiar para apoyar el proyecto del salón de baile a finales de 2025. Esta donación, realizada dos meses después de la confirmación de Popolo, no se había dado a conocer anteriormente, indicó el medio.

Financiamiento y perfil de los donantes

Más de tres cuartas partes del dinero para el salón de baile provinieron de donaciones de 5 millones de dólares o más. Entre los principales donantes se encuentran algunas de las empresas más importantes de Estados Unidos, como Amazon, Caterpillar, Comcast, Microsoft y T-Mobile, de acuerdo con el reporte del Post.

Empresas de criptomonedas prometieron más de 18 millones de dólares. La mayor parte provino de Tyler y Cameron Winklevoss, cofundadores de la plataforma de intercambio de criptomonedas Gemini, quienes donaron bitcoins por un valor de 5.050.018 dólares, según consta en los registros; ellos no respondieron ante el Post.

El Post obtuvo una hoja de cálculo interna utilizada para registrar las contribuciones a la campaña de recaudación de fondos, contiene la fuente, la fecha y el monto de las 67 donaciones superiores a 10 mil dólares registradas hasta finales del mes pasado.

Muestra un total de 333 millones de dólares provenientes de donantes privados, lo que coincide con las declaraciones públicas de la administración. Otros registros, también internos a la campaña, brindan más detalles sobre las donaciones e indican que al menos 77 millones de dólares provinieron de donantes que solicitaron el anonimato.

El medio añade que las donaciones recibidas por el salón de baile son recolectadas por una organización sin fines de lucro y luego canalizadas al gobierno y a una cuenta de la Casa Blanca que el presidente controla directamente.

Según los registros que obtuvo el Post, algunos donantes realizaron grandes cantidades de pago, mientras que otros establecieron planes a plazos que aún se están liquidando. La lista no incluye donaciones en especie.

El Post detalla que "los documentos muestran que la gran mayoría de los fondos recaudados provino de empresas y personas adineradas con intereses ante el gobierno federal".

El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, declinó hablar sobre las donaciones individuales, pero describió a los donantes del salón de baile como "una amplia gama de grandes empresas estadounidenses e individuos generosos, todos los cuales están contribuyendo a mejorar la Casa del Pueblo para las generaciones venideras".

"Los mismos críticos que alegan falsos conflictos de intereses también se quejarían si los contribuyentes estadounidenses estuvieran pagando estas renovaciones tan necesarias", afirmó. Añadió que la administración "perseguirá sin descanso a los responsables de esta cobarde filtración, al tiempo que seguirá protegiendo a todos los donantes".

El medio intentó contactar a todos los donantes cuyos nombres aparecen en este informe. La mayoría no respondió o declinó hacer comentarios. Quienes sí comentaron afirmaron que no existía ninguna relación entre sus donaciones y ninguna acción gubernamental favorable.

Los legisladores demócratas han denunciado la recaudación de fondos para el salón de baile como secreta y potencialmente interesada, recordó el Post.