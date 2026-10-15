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"Andy" ya tiene competencia; Ricardo de la Peña se registra en Morena

El exdiputado federal Ricardo de la Peña Marshall formalizó su inscripción para la coordinación distrital 06 en Morena, en Tabasco.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 05:54 p.m.
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Andy ya tiene competencia; Ricardo de la Peña se registra en Morena
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      VILLAHERMOSA, Tab., octubre 15 (EL UNIVERSAL).- El exdiputado federal y exdirigente estatal del extinto Partido Encuentro Social (PES) en Tabasco, Ricardo de la Peña Marshall, ventiló su registro al proceso interno de Morena para competir contra "Andy" López Beltrán por la coordinación del distrito 06 federal de Centro en Tabasco, con miras a las elecciones de 2027.

      El reconocido historiador y catedrático de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) se convierte en el primer contendiente oficial que tendrá el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador por dicha posición partidista.

      El anuncio del académico ocurre después de que López Beltrán hiciera pública su propia inscripción para encabezar la misma coordinación distrital.

      De la Peña Marshall ya fue candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT y PES) en 2018, triunfando por mayoría relativa y desempeñándose como legislador federal en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión durante el periodo 2018-2021, por lo que ahora busca repetir en el cargo bajo las siglas de Morena.

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      El Distrito 06 federal abarca municipios clave de la entidad como Centro (con cabecera en Villahermosa), Jalapa, Tacotalpa y Teapa, lo que otorga una relevancia estratégica a la contienda por esta representación.

      Al formalizar su aspiración, De la Peña Marshall expresó asumir este paso con responsabilidad y compromiso hacia los principios de la Transformación y la Soberanía Nacional, manifestando su voluntad de seguir contribuyendo a la vida pública del estado de Tabasco.

      "Hoy comparto con ustedes que he realizado mi registro al proceso interno de Morena para la Coordinación Distrital Federal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, correspondiente al 6to Distrito, en Centro, Tabasco", refirió.

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