Atiende el Municipio más de 50 socavones

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Más de 80 socavones se han registrado durante 2026 en San Luis Potosí, de los cuales más de 50 permanecen en atención simultánea, reconoció el alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien señaló que la aparición de estos hundimientos se ha concentrado de manera extraordinaria durante este año, pese a que, afirmó, no habían representado una tendencia durante los cinco años anteriores de su administración.

Acciones de la autoridad

El presidente municipal explicó que la reparación de cada socavón puede costar entre 300 mil y 700 mil pesos, debido a que los trabajos requieren abrir el pavimento, sustituir tramos de drenaje, rehabilitar la zona afectada y repavimentar.

Por ello, indicó que no se trata de intervenciones que puedan resolverse únicamente con la llegada de maquinaria, sino de obras que implican distintas etapas y recursos.

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¿Qué declararon sobre la atención a socavones?

Galindo Ceballos informó que recientemente comenzaron los trabajos para reparar entre ocho y nueve socavones, mientras otros puntos continúan pendientes. Sin embargo, no precisó cuánto presupuesto se ha destinado en total para atender estas afectaciones ni el plazo estimado para concluir las reparaciones que permanecen en proceso.

El alcalde sostuvo que los hundimientos relacionados con fugas de aguas negras tienen prioridad por el riesgo que representan para la salud pública, además de las afectaciones a la movilidad y a la infraestructura urbana.

Señaló que este criterio determina el orden de atención de los reportes, particularmente cuando los socavones permiten la salida de aguas residuales.