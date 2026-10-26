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Aumentan casos de sífilis y VIH

Servicios de Salud de San Luis Potosí destaca cambios en contagios de enfermedades de transmisión sexual.

Por Rubén Pacheco

Octubre 26, 2026 03:00 a.m.
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Aumentan casos de sífilis y VIH
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      Tal como lo sostiene Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, los contagios de enfermedades de transmisión sexual van a la baja, sin embargo, existe incremento en algunas como sífilis congénita y virus de inmunodeficiencia humana (VIH), advierte la Dirección General de Epidemiología (DGE) federal.

      Informe del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

      De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), hasta la semana epidemiológica 39, de las 10 enfermedades de transmisión sexual con seguimiento epidémico, seis presentan decremento y cuatro padecimientos con incremento en el acumulado anual.

      Reducción en seis enfermedades de transmisión sexual

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      Expuso que las reducciones se confirman en: vulvovaginitis, pues pasó de 11 mil 539 casos en 2025 a 9 mil 240 en 2026; candidiasis urogenital, de 2 mil 357 en 2025 a 2 mil 094 en 2026 (79 en hombres y 2 mil 015 en mujeres).

      Lo mismo con herpes genital, pues de 127 casos de 2025 pasó a 80 en 2026 (42 hombres y 38 mujeres); sífilis, de 478 en 2025 a 446 en 2026 (258 hombres y 188 mujeres); tricomoniasis urogenital, de 324 en 2025 a 247 en 2026 (cinco hombres y 242 mujeres); e infección gonocócica del tracto genitourinario, de 53 en 2025 a 30 en 2026 (18 hombres y 12 mujeres).

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