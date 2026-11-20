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Después de haber regresado a México, tras su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó esta mañana en el Zócalo capitalino el Desfile Cívico Militar por el 116 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Con el izamiento de la bandera monumental en el Zócalo por la presidenta Sheinbaum, inició ceremonia cívica militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

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La presidenta de México es acompañada por las y los integrantes de su gabinete, así como de su esposo Jesús María Tarriba. Asisten la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; la fiscala Ernestina Godoy; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz; el presidente del Senado, Higinio Martínez; y Raúl Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados.Pasadas las 10 de la mañana, aviones de la Fuerza Aérea Mexicana realizaron un pase sobre el Zócalo durante los honores a la presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.