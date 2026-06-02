CDMX alista desfile cultural y mundialista para Copa 2026

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Como parte de la agenda cultural que tendrá la

para recibir la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno,

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, anunció elque recorrerá el Paseo de la Reforma el próximo sábado 13 de junio a las 13:00 horas.El recorrido será dedesde lahasta el Monumento a la Revolución, y mezclará elementos de las distintas expresiones culturales de México y la capital —como los pueblos originarios y el Día de Muertos— con elementos relacionados con el fútbol por lo que habrá homenajes a "héroes mundialistas" que ha albergado la ciudad, como Pelé y Maradona.Al presentar la cartelera cultural y artística que tendrá la capital del país de cara a la justa deportiva, desde el, la secretaria de Cultura de la, adelantó que el desfile tendrá distintos carros alegóricos, uno de ellos sobre el juego de pelota con un contingente de¿Qué podrás ver en el desfile?Habrá un carro alegórico con unadedicado a las leyendas del futbol, una comparsa de; un carro alegórico sobre Xochimilco con una trajinera gigante rodante y comparsas de los pueblos originarios de la Ciudad de México con charros, chinelos y: un cacomixtle, un ajolote y un colibrí.También habrá comparsas de colibríes, de mariposas monarca y de losde cada uno de los estados de la República, además de un carro alegórico "sonidero" conComo se trata de un desfile mundialista, habrá elementos relacionados con los otros mundiales de los que México ha sido sede, por ejemplo, unque recordará a, que fue la mascota de 1970; un carro alegórico de México 70 con el festejo de Pelé con su sombrero de charro tras ganar la copa; un carro alegórico en reconocimiento a las participantes del Mundial Femenil de 1971; unde la mascota del 86, Pique y un carro alegórico de México 86 con Maradona.Entre los elementos también destacará uncon las banderas de todos los países participantes de la Copa del Mundo 2026, acompañado por una comparsa decon las banderas de los países participantes.