CDMX alista desfile cultural y mundialista para Copa 2026
La Secretaría de Cultura de CDMX coordina el evento con danzantes prehispánicos y símbolos de mundiales pasados.
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Como parte de la agenda cultural que tendrá laCDMX para recibir la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada
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, anunció el Desfile de Pueblos y Culturas que recorrerá el Paseo de la Reforma el próximo sábado 13 de junio a las 13:00 horas.
El recorrido será de tres kilómetros desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, y mezclará elementos de las distintas expresiones culturales de México y la capital —como los pueblos originarios y el Día de Muertos— con elementos relacionados con el fútbol por lo que habrá homenajes a "héroes mundialistas" que ha albergado la ciudad, como Pelé y Maradona.
Al presentar la cartelera cultural y artística que tendrá la capital del país de cara a la justa deportiva, desde el Bosque de Chapultepec, la secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis López Bayghen, adelantó que el desfile tendrá distintos carros alegóricos, uno de ellos sobre el juego de pelota con un contingente de 59 danzantes prehispánicos.
¿Qué podrás ver en el desfile?
Habrá un carro alegórico con una ofrenda de muertos dedicado a las leyendas del futbol, una comparsa de 50 catrinas; un carro alegórico sobre Xochimilco con una trajinera gigante rodante y comparsas de los pueblos originarios de la Ciudad de México con charros, chinelos y tres alebrijes gigantes: un cacomixtle, un ajolote y un colibrí.
También habrá comparsas de colibríes, de mariposas monarca y de los trajes tradicionales de cada uno de los estados de la República, además de un carro alegórico "sonidero" con Sonido La Changa.
Como se trata de un desfile mundialista, habrá elementos relacionados con los otros mundiales de los que México ha sido sede, por ejemplo, un globo gigante que recordará a Juanito, que fue la mascota de 1970; un carro alegórico de México 70 con el festejo de Pelé con su sombrero de charro tras ganar la copa; un carro alegórico en reconocimiento a las participantes del Mundial Femenil de 1971; un globo gigante de la mascota del 86, Pique y un carro alegórico de México 86 con Maradona.
Entre los elementos también destacará un globo gigante con las banderas de todos los países participantes de la Copa del Mundo 2026, acompañado por una comparsa de 48 bicicletas con las banderas de los países participantes.
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