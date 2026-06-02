Reciclaje creativo convierte frascos en lámparas de lujo en México
TuHogar explica paso a paso cómo convertir frascos en lámparas con acabados estéticos y eléctricos.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- La gestión de residuos sólidos en el hogar encuentra una solución estética y funcional a través del reciclaje creativo. En lugar de desechar los envases de cristal tras su uso primario, es posible convertirlos en lámparas de alta gama mediante un procedimiento técnico simplificado que garantiza resultados profesionales.
Reciclaje creativo transforma frascos en lámparas de lujo
Esta práctica permite la personalización de espacios con elementos que emulan piezas de diseño exclusivo, utilizando materiales que usualmente terminan en el vertedero.
Para lograr un acabado de lujo, se requiere de una ejecución precisa. De acuerdo con el sitio especializado en diseño de interiores, TuHogar, el éxito de estas piezas reside en la combinación de un montaje eléctrico seguro y una estética exterior cuidada que oculte el origen doméstico del frasco.
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Procedimiento técnico para lámparas con frascos reciclados
El procedimiento para convertir un frasco ordinario en un punto de luz sofisticado requiere seguir este orden riguroso:
Limpieza y preparación del sustrato: El primer paso consiste en remojar el frasco en agua tibia con jabón para retirar las etiquetas y el pegamento por completo, asegurando una superficie cristalina.
Perforación de la tapa metálica: Se utiliza un taladro o un martillo con un clavo para realizar un agujero en el centro de la tapa del frasco. Este orificio debe tener el diámetro exacto para que el casquillo del cable pase de forma ajustada.
Instalación del sistema eléctrico: Tras desmontar el casquillo del kit, se pasa el cable a través del agujero de la tapa y se vuelven a conectar los cables en el casquillo, verificando que la sujeción sea firme.
Aplicación de acabados estéticos: Para elevar la calidad visual, se puede envolver la tapa o la boca del frasco con cuerda de yute usando silicona caliente, o bien, pintar la tapa con tonos metálicos como dorado o negro mate.
Montaje de la luminaria: Se enrosca la bombilla decorativa (preferiblemente de tipo LED por su baja emisión de calor) en el casquillo e introduce el sistema dentro del frasco.
Sellado y puesta en marcha: Se finaliza enroscando la tapa para cerrar el recipiente y se coloca la lámpara en su ubicación final para ser conectada a la red eléctrica.
"Optar por bombillas LED no solo protege el cristal del sobrecalentamiento, sino que añade un toque de modernidad indispensable para un acabado elegante (refieren expertos en iluminación doméstica)". Al seguir estos pasos, se obtiene una pieza decorativa única que combina la responsabilidad ambiental con el estilo contemporáneo.
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