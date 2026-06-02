INAH enfrenta críticas por burocracia y precariedad laboral
Desde noviembre de 2025, arqueólogos piden mesas de trabajo sin respuesta del director general del INAH.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- Un grupo dearqueólogos , llamado "Seamos 10 o 100 arqueólogos
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del Instituto Nacional de Antropología e Historia", compartieron un comunicado donde exigen, entre otros temas de relevancia, la renuncia del director del Consejo de Arqueología, la reestructuración de dicho consejo y la desaparición del aberrante sistema de contratación de los investigadores eventuales.
La misiva, compartida ayer por la arqueóloga Rosa Reyna y más tarde a través de redes sociales, detalla que desde hace seis meses han pedido reunirse con el director del Instituto, Joel Omar Vázquez Herrera, pero no se ha logrado dialogar con él ni con otras autoridades.
"En noviembre de 2025 un amplio grupo de arqueólogos del INAH solicitamos al director general instalar varias mesas de trabajo con el fin de solucionar los graves problemas que enfrentamos para investigar y conservar los monumentos y zonas arqueológicos, que son patrimonio de todos los mexicanos y que todos los días se presumen a nivel mundial como la raíz de las grandes civilizaciones que hacen de México una potencia cultural. Después de seis meses sin recibir una respuesta concreta, denunciamos públicamente que nuestras autoridades, además de sordas, son insensibles e incompetentes, y nos han sumergido en una maraña burocrática administrativa de tal magnitud que nos impide ejercer las actividades sustantivas encomendadas por ley al INAH, que son su razón de ser", se puede leer en la carta.
Señala también que la investigación "se ha vuelto una tarea sumamente difícil, debido a los múltiples problemas que ahora se han agudizado, entre los que destacan la falta de recursos financieros, la sobrerregulación administrativa y de trámites burocráticos, una excesiva y absurda normativa interna, la falta de infraestructura y equipamiento, la disminución de la planta laboral de base, la precariedad laboral de los profesionales contratados, y un largo etcétera", se puede leer en la carta.
Asimismo, exigen la renuncia del Presidente del Consejo de Arqueología, así como de sus miembros "que exceden sus atribuciones como órgano consultivo, solapan y encubren la destrucción del patrimonio arqueológico y toman decisiones autoritarias que denigran el trabajo arqueológico".
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