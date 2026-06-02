INAH enfrenta críticas por burocracia y precariedad laboral

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de

, llamado "Seamos 10 o 100

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del", compartieron undonde exigen, entre otros temas de relevancia, ladel Consejo de Arqueología, la reestructuración de dicho consejo y la desaparición del aberrante sistema de contratación de los investigadores eventuales.La misiva, compartida ayer por la arqueólogay más tarde a través de redes sociales, detalla que desde hace seis meses han pedido reunirse con el director del Instituto,, pero no se ha logrado dialogar con él ni con otras autoridades."Enun amplio grupo dedel INAH solicitamos al director general instalar variascon el fin de solucionar los gravesque enfrentamos paralos monumentos y zonas arqueológicos, que son patrimonio de todos los mexicanos y que todos los días se presumen a nivel mundial como la raíz de las grandes civilizaciones que hacen de México una potencia cultural. Después de seis meses sin recibir una respuesta concreta, denunciamos públicamente que nuestras autoridades, además de sordas, son insensibles e incompetentes, y nos han sumergido en una maraña burocrática administrativa de tal magnitud que nos impide ejercer las actividades sustantivas encomendadas por ley al INAH, que son su razón de ser", se puede leer en la carta.Señala también que la investigación "se ha vuelto una tarea sumamente difícil, debido a los múltiplesque ahora se han agudizado, entre los que destacan lafinancieros, lay de trámites burocráticos, una excesiva y absurda normativa interna, la falta de infraestructura y equipamiento, la disminución de la planta laboral de base, lade los profesionales contratados, y un largo etcétera", se puede leer en la carta.Asimismo, exigen ladel, así como de sus miembros "que exceden sus atribuciones como órgano consultivo, solapan y encubren la destrucción del patrimonio arqueológico y tomanque denigran el trabajo arqueológico".