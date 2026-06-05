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Sheinbaum desmiente presencia de escoltas en la mañanera

El incidente ocurrió cuando lanzó balones hacia la prensa durante la conferencia

Por El Universal

Junio 05, 2026 09:18 a.m.
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Sheinbaum desmiente presencia de escoltas en la mañanera
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      La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desmintió las versiones difundidas en redes sociales sobre la supuesta presencia de escoltas o elementos de seguridad dentro de su conferencia matutina, luego de que circulara un video que generó diversas especulaciones.

      Incidente durante la conferencia y aclaración oficial

      La aclaración se produjo después de un incidente ocurrido durante la conferencia del jueves, cuando la mandataria lanzó balones hacia el área donde se encontraban los representantes de los medios de comunicación.

      En las imágenes compartidas en plataformas digitales se observa cómo una persona se acerca rápidamente hacia la presidenta, lo que algunos usuarios interpretaron como la intervención de un elemento de seguridad.

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      Explicación de Sheinbaum y respuesta a fake news

      Sin embargo, Sheinbaum explicó que la persona que aparece en el video no es parte de su equipo de seguridad, sino que pertenece al área de Comunicación Social de la Presidencia.

      "Ayer estuvo circulando un video donde decían que había un guardia de seguridad en la mañanera; es un compañero de Comunicación Social que siempre está con nosotros y que se acerca", señaló la titular del Ejecutivo federal durante su conferencia.

      Al ser cuestionada sobre si este caso forma parte de una campaña de desinformación o de noticias falsas difundidas a través de redes sociales, la mandataria respondió afirmativamente.

      "Sí, fake news", expresó de manera breve al referirse a las interpretaciones que surgieron a partir del video.

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