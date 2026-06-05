Reabren Puente Naranja; persiste cierre en bulevar Jacobo Payán

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SAN LUIS POTOSÍ.- Las lluvias registradas durante la noche y madrugada provocaron cierres viales en distintos puntos de la zona metropolitana, aunque algunas de las afectaciones fueron superadas conforme avanzó la mañana.

En un primer reporte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital informó el cierre del bulevar Jacobo Payán, antes Río Españita, así como la restricción de circulación en el Puente Naranja, sobre Acceso Norte, en el sentido de Soledad de Graciano Sánchez hacia San Luis Potosí.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas y anticipar sus traslados debido a las condiciones generadas por las precipitaciones.

Sin embargo, cerca de una hora después, un nuevo reporte confirmó la reapertura del Puente Naranja. De acuerdo con el monitoreo vial, la única vialidad que permanecía cerrada era el bulevar Jacobo Payán.

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Información difundida por la autoridad municipal a las 7:13 horas señala que el resto de los pasos a desnivel y puentes monitoreados en la ciudad, incluido Río Santiago, se encontraban transitables.

La Policía Vial mantiene recorridos preventivos y vigilancia en las principales vialidades para detectar riesgos derivados de las lluvias y atender cualquier incidencia que pudiera registrarse durante el día.