Universidad de Chiapas corre a cuatro profesoras feministas

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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Cuatro profesoras investigadoras adscritas al área de los posgrados en Estudios e Intervención Feminista del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), fueron cesadas de la institución, hecho que fue calificado por las académicas como un intento para "destruir la reputación académica construida en décadas de trabajo".

Unicach fundamenta despido por acoso laboral

La Unicach informó que las cuatro maestras dejaron de formar parte de la comunidad académica, debido a que la institución logró fundamentar "la reiterada presencia de conductas de acoso laboral (mobbing), racismo, exclusión e invisibilización ejercidas de manera coordinada y con impacto directo en la labor académico-administrativa de integrantes de esta comunidad académica".

Así, la comisión de honor y justicia de la Unicach valoró y reafirmó que "dichas prácticas resultan incompatibles con los principios de respeto, dignidad y convivencia armónica que rigen la vida universitaria". "La Universidad y el Cesmeca reafirman que sus espacios se sostienen en el respeto mutuo, el diálogo intercultural y el cuidado colectivo".

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El Cesmaca asegura que trabaja para prevenir, detener y erradicar cualquier conducta de acoso laboral. "Reitera públicamente su compromiso institucional para mantener y consolidar la oferta de los programas de posgrado en Estudios e Intervención Feminista que fueron gestados esforzadamente en el seno de esta comunidad hace más de quince años e inaugurados en agosto del 2015".

Denuncias de violencia institucional y falta de debido proceso

La académica Carla Sosa Ibarra, una de las cuatro que fueron cesadas por la Unicach, con cuatro años de laborar en la institución, recordó que desde el mes de julio habían enfrentado "violencia institucional, hostigamiento laboral, persecución política por la libertad de pensamiento, estigmatización y segregación", que llevaban a cabo varios funcionarios de la Unicach, como Norma Guadalupe Pérez López, coordinadora del posgrado de estudios e intervención feministas; Yesenia López Cruz, secretaria académica del Cesmeca, Emanuel Nájera León, director del Cesmeca; Janet Serino García, de la Defensoría de Derechos Universitarios; y la rectora Juana de Dios Fanny López Jiménez.

Asegura que entre las causas del despido de las cuatro maestras, es por ejercer la crítica en la institución. "El motivo, el desprecio y la intolerancia a nuestra voz crítica dentro del Cesmeca". "La apuesta pedagógica feminista, otra que impulsamos desde cada uno de los espacios, desde donde habitamos la institución, la solicitud de claridad y eficiencia en procesos administrativos, la petición de condiciones dignas de trabajo, acceso a internet en nuestros cubículos y en los salones, (solicitud de) equipo de cómputo útil e insumos básicos como agua, jabón, papel higiénico".

Al leer un documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, sostiene que "la expulsión de facto e inhabilitación académica de la que somos objeto es violatoria del derecho humano al libre ejercicio de la profesión de la cátedra y la investigación científica".

Marisol Alonso Escobar, otra de las maestras que fueron cesadas, con dos años de labor, acusó que la Unicach violentó sus derechos, porque desestimó "la garantía de audiencia previa, el debido proceso y la más elemental oportunidad de defensa". "Se nos juzgó y condenó mediante acusaciones opacas, viciadas de origen y fabricadas en la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios de la propia Universidad, privándonos arbitrariamente del derecho a desvirtuar imputaciones falsas e impidiendo el auxilio de una defensa técnica idónea".

"Se nos negó el derecho de audiencias, el derecho de réplica, el derecho al debido proceso, el derecho de presunción de inocencia y el derecho a una debida defensa. Se nos quitó la voz", acusó Alonso Escobar. "Las irregularidades normativas y constitucionales sobre las que se ha fundado nuestra expulsión en rehabilitación académica son tales, que la institución ha recurrido al tribunal de las redes sociales para simular respaldo, ordenando a subalternos, replicar el comunicado institucional".

La campaña en contra de las cuatro académicas se libra en redes sociales. "También circula en redes (sociales) una nueva campaña de desprestigio a través de páginas de Facebook, que simulan ser medios de comunicación, pero son iniciativas de pago contra publicación, ampliamente utilizadas para el golpeteo político de Chiapas".

"Ya hemos denunciado y advertido de la filtración de información protegida por acuerdos de privacidad, por parte de las autoridades citadas del Cesmeca, la misma que se ha usado para desinformar y ubicar la foto del problema en un lugar que no solo banaliza la violencia, también usa las mismas fuentes teóricas que enseñamos; muchas de ellas son autores y activistas con quienes hemos trabajado en proyectos conjuntos como armas contra el mismo feminismo", rememora.

"Con todo esto, se pretende afectar nuestra dignidad de imagen pública y destruir la reputación académica construida en décadas de trabajo arduo, precarizado, pero hecho con mucho compromiso, excelencia y alegría", dice.

Teresa Garzón Martínez, con 13 años de trabajo en el Cesmeca y fundadora del área de posgrado en la institución, declaró que en la Unicach no hay un interés por aplicar la justicia, "ni crear las condiciones dignas de convivencia, pues siguen defendiendo y protegiendo a acosadores, hostigadores y violentadores hombres, cuyas denuncias (están) ante la Defensoría de los Derechos Universitarios (donde) se encuentran congeladas o son desestimadas".

Delia Cruz Hernández, con tres años y medio de laborar en el Cesmeca, dijo que la rectora Juana de Dios Fanny López Jiménez "quiere aplastar las voces disidentes que no son contestadas a su poder".

Y acusó: "Nunca antes el Cesmeca había estado en una situación tan miserable". "Se perdieron las becas sociales". "No tenemos agua potable para consumir, ni internet funcional, ni recursos económicos". "La Unicach se pone sus moños para hablar de mujeres y género, para sacarse la foto, pero no quiere a las feministas dentro de la universidad".