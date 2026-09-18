Detienen a tercer implicado en secuestro y muerte de joven en Sinaloa

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CULIACÁN, Sin., septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- Un tercer implicado en la presunta privación de la libertad en un domicilio de Aguaruto, en la parte norponiente de Culiacán, y posterior muerte del joven Juan "N", de 26 años de edad, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado, Víctor "N", de 21 años de edad.

Detención y acciones de la autoridad

Los elementos de la Unidad Especializada Antisecuestros, en coordinación con la Unidad Especializada en Homicidios Dolosos, ejecutaron la orden de aprehensión respectiva, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades judiciales, el pasado 11 de mayo, un grupo armado arribó al domicilio de la víctima, ubicado en la sindicatura de Aguaruto, donde presuntamente lo privaron de su libertad.

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Cronología del caso

Ese mismo día, Juan "N", la víctima, fue encontrado muerto en la colonia Santa Rocío de la ciudad de Culiacán, por lo que se abrió una carpeta de investigación por el delito de secuestro agravado.

Los informes periodísticos de este hecho reseñaron que la tarde del día 11 de mayo de este año, tres personas armadas llegaron al domicilio de la víctima a bordo de un vehículo Nissan Sentra y lo privaron de su libertad frente a familiares.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia denunció el hecho, por lo que se desplegó un intenso operativo, lo que permitió ubicar un vehículo con las mismas características que se desplazaba por la calzada aeropuerto, por lo que se inició una persecución por varias calles.

Los plagiarios enfilan a exceso de velocidad por la avenida Tabor, de la colonia Santa Rocío; en un punto se introdujeron a una especie de taller, bajaron de la unidad a su víctima y lo privaron de la vida y volvieron a huir en el mismo vehículo.

En una segunda persecución con intercambio de disparos, los ocupantes del Nissan Sentra se introdujeron a un predio con barda y enfrentaron a los elementos de la policía, los cuales lograron abatir a uno de los secuestradores y detener a un segundo participante.

Un tercer delincuente, identificado presuntamente como Víctor "N", de 21 años de edad, fue detenido, en base a una orden de aprehensión girada por un juez de Control.