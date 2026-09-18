SMN prevé 56 frentes fríos en México para temporada 2026-2027

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 18 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temporada de frentes fríos en México se extenderá desde septiembre de 2026 hasta el mes de mayo de 2027.

SMN prevé ingreso de 56 frentes fríos en México

Para esta temporada de frío, se prevé el ingreso de 56 sistemas frontales a México, siendo noviembre, diciembre, enero y febrero los meses con mayor actividad, donde se esperan que al menos 32 sistemas frontales lleguen al territorio mexicano, esto es, más del 50%.

Por parte, para el mes de septiembre se espera la llegada de por lo menos 3 sistemas. Esta cifra es superior al promedio climatológico 1990-2020, que es de 50, según lo compartido por el Gobierno de México. Lo anterior propone un incremento en la frecuencia de los denominados eventos de Norte, que trae una intensificación del viento, incremento del oleaje y precipitaciones costeras del golfo de México.

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Un frente describe el límite entre dos masas de aire con diferentes temperatura o contenido de vapor de agua. Un frente frío separa una masa de aire frío y seco de una masa de aire cálido. La masa de aire frío al ser más denso empuja por debajo a la masa de aire caliente, obligando a este aire cálido a elevarse.

Si existe la humedad suficiente en la atmósfera en esos momentos, la nubosidad y la posibilidad de tormentas eléctricas podrían desarrollarse.

Durante esta época se presentan masas polares que transportan aire frío, además de fuertes vientos, cielo nublado y precipitaciones. Cuando se presenta este panorama, las personas están propensas a contraer enfermedades respiratorias, como la gripe, influenza o bronquitis.

Recomendaciones del IMSS para proteger la salud en temporada fría

Entre las recomendaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para cuidar tu salud y bienestar, destacan:

Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

Si vas a salir de un lugar caliente, cubre tu boca y nariz para evitar respirar el aire frío.

Abrígate bien y vístete en capas, utiliza gorro, guantes, bufanda y calcetines gruesos.

Consume líquidos calientes y agua al tiempo en abundancia, además de alimentos nutritivos, como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, como naranja, guayaba y limón, para fortalecer tu sistema inmunológico.

Cuando estornudes, utiliza un pañuelo desechable o cúbrete con el ángulo interno del brazo.

Lava tus manos a menudo con agua y jabón, principalmente después de estornudar, toser o regresar de la calle.

Evita tocar tus ojos, nariz y boca con las manos sucias.

Si el frío es muy extremo, permanece en casa y procura salir únicamente de ser necesario, utilizando ropa gruesa.

Utiliza suficientes cobijas durante la noche, cuando baja la temperatura.

Vacúnate contra la influenza y COVID-19.

Limpia y desinfecta manijas, teléfonos u objetos de uso compartido, para disminuir los contagios.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, informó que, esta temporada de frentes fríos estará marcada por la fase cálida del fenómeno climatológico de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que se espera que siga fortaleciéndose durante la temporada de lluvias actual.

"El Niño" alcanzaría su máxima intensidad hacia fin de año, cuando se prevé la mayor frecuencia de frentes fríos. Esto ocasionará una mayor probabilidad de que masas de aire se desplacen hacia el norte y centro de México, incrementando la probabilidad de condiciones húmedas.