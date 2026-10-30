Inés Gómez-Mont es detenida en Florida tras años prófuga

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Inés Gómez-Mont, quien se encontraba prófuga de la justicia desde 2021 por presuntos delitos de lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada, fue detenida este viernes en Miami, Florida, confirmó la Fiscalía General de la República (FGR), que informó que cuenta con una orden de aprehensión por defraudación fiscal equiparada.

"La FGR informa que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés 'N', quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Más adelante, daremos mayor información", afirmó la dependencia federal a través de redes sociales.

La institución señaló que el aseguramiento fue resultado de la cooperación con las autoridades estadounidenses, aunque no ofreció detalles sobre las circunstancias del operativo ni aclaró si ya se iniciaron los trámites para su posible extradición a México.

El arresto de la exconductora de televisión ocurre un mes después de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) retirara las fichas rojas emitidas contra Gómez-Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, también señalado por su presunta participación en una red de empresas factureras.

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Sheinbaum cuestionó el retiro de las fichas rojas

El pasado 30 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que la Interpol había retirado las notificaciones rojas contra Inés Gómez-Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga, una decisión que cuestionó debido a que ambos contaban con órdenes de aprehensión en México.

"Por cierto, fíjense, por eso nosotros hablamos de reciprocidad. Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a [Inés] Gómez Mont y a [Víctor Manuel] Álvarez Puga, factureros reconocidos, con orden de aprehensión en México", declaró entonces la mandataria.

Estas alertas permiten solicitar la localización y detención provisional de personas requeridas por las autoridades judiciales, mientras se determina su posible extradición o entrega al país solicitante.

Sin embargo, la Interpol precisó que no constituyen órdenes internacionales de arresto, pues corresponde a cada Estado decidir si procede una captura conforme a su legislación.

Ante esta situación, Sheinbaum anunció que el Gobierno federal investigaría los motivos por los que se eliminaron las notificaciones contra la pareja, al asegurar que las autoridades cuentan con "todas las pruebas habidas y por haber de que se dedicaban a facturarles a empresarios con facturas falsas para evitar el pago de impuestos".

"Vamos a solicitar que se requiere la ficha roja, porque si van a otro país, tiene que hacerse con la orden de aprehensión porque son delincuentes", aseveró la Presidenta.

Esposo de Gómez Mont también fue detenido en Florida

En octubre de 2025, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont y prófugo de la justicia mexicana, también fue detenido en Florida.

De acuerdo con un documento judicial, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y trasladado al centro de procesamiento North Krome, en Miami, por su situación irregular en Estados Unidos.

El documento señaló que el mexicano ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 y tenía permiso para permanecer en el país hasta el 13 de julio del mismo año.

Salió del país el 9 de julio con rumbo a las Bahamas, pero regresó, por barco, un día después. El día 11 de julio, solicitó asilo en Estados Unidos, alegando que en México sufría persecución "por sus creencias políticas conservadoras" y que tenía "miedo de regresar a México debido a sus opiniones políticas y a su pertenencia a un determinado grupo social".

La solicitud fue presentada ante los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), y aún está pendiente. El mexicano fue detenido con fines de deportación, al no estar legalmente en Estados Unidos.

En el documento judicial, el mexicano cuestiona su detención y reclama su derecho a fianza. La juez de Distrito Cecilia M. Altonaga determinó que, en efecto, el detenido tiene derecho a una audiencia individual de fianza y exige se le asigne una fecha para ello o, de lo contrario, sea liberado.