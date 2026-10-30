¿Qué ver este fin de semana en el cine?

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A Scott Waugh mucha gente en el mundo lo vio trabajar durante más de dos décadas al lado de Brad Pitt, Will Smith, Jim Carrey y Vin Diesel, pero seguramente pocos conocieron su rostro.

El californiano ahora de 56 años era uno de los stunt, conocidos popularmente como hombres de piedra, que son quienes se avientan a grandes alturas, reciben golpes, corren entre balazos y explosiones, a fin de que los estelares se luzcan colocando su rostro gracias al poder de la edición.

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Difícil sería ubicarlo en escena, pero estuvo lo mismo en "Bad Boys" que en "Código de guerra", en "Spider-Man" y en "The One", vamos, hasta en "No es otra película americana", que en "La estafa maestra".Pero en 2012 todo cambió. Decidió ponerse tras la cámara, aprovechando sus conocimientos sobre la acción y debutó con "Invencibles", sobre un comando de élite que se enfrascaba en una misión suicida para rescatar a un agente de la CIA.Y hace tres años, Sylvester Stallone confió en él para llevar a buen puerto la cuarta entrega de "Los indestructibles", que, si bien no ha sido la más exitosa de la saga, si fue un golpe de nostalgia para todos.Hoy ese stunt ha vuelto para decir "cámara, acción" y entregar una película en donde las persecuciones y la acción tienen de las mejores manufacturas que pueden tenerse, teniendo a Alan Ritchson ("Máquina de guerra" y "Rápidos y furiosos X"), Owen Wilson ("Sin escape") y Rodrigo Santoro ("300") a sus pilares actorales."Entrega al límite" gira sobre un hombre que transporta un órgano a un joven receptor que puede salvarle la vida, pero la misión se vuelve peligrosa cuando un jefe del crimen busca la posesión del órgano a cualquier precio."La ingeniosa premisa da pie a numerosas secuencias de acción trepidante, que incluyen peleas a puñetazos, tiroteos, explosiones y persecuciones automovilísticas, en las que el desventurado Ben aporta un contrapunto cómico frente a la indestructibilidad de Hank, quien recuerda a Terminator", comenta The Hollywood Reporter."Cuenta con un guion inteligente, villanos memorables, héroes entrañables y algunos giros argumentales genuinos; y, aunque a primera vista pueda parecer una simpática comedia de colegas, Waugh se desata por completo", destaca The Wrap.Un dato interesante es que la cantante y actriz mexicana Cecilia Toussaint, tiene una participación especial, interpretando a la mamá de Santoro, el villano de la historia."Entrega al límite" gira sobre un hombre que transporta un órgano a un joven receptor que puede salvarle la vida, pero la misión se vuelve peligrosa cuando un jefe del crimen busca la posesión del órgano a cualquier precio.IMDB"Entrega al límite" gira sobre un hombre que transporta un órgano a un joven receptor que puede salvarle la vida, pero la misión se vuelve peligrosa cuando un jefe del crimen busca la posesión del órgano a cualquier precio. IMDBPelícula que reúne, aunque sin proponérselo de entrada, a la familia Cuarón que lidera Alfonso, el ganador del Oscar por "Gravedad" y "ROMA".Pero aquí Alfonso es sólo productor, porque el director es su hijo Jonás, que ya ha demostrado desde hace casi 20 años su destreza tras la cámara con "Año uña", "Desierto" y "Chupa".Mateo y Bu Cuarón, primo y medio hermano de Jonás, colaboraron en la música.La historia está basada en la novela homónima de Aura Xilonen y sigue a un migrante mexicano en Nueva York, que, aunque sufre mucha violencia, encuentra apoyo en la comunidad latina.Juan Daniel García Treviño ("Ya no estoy aquí") encabeza el reparto donde también están Rosario Dawson ("Ahsoka"), el músico Rubén Blades, Dolores Heredia y Leslie Grace.La obra original la conoció Jonás una Navidad y quedó prendado por la visión del migrante en ella, porque es un personaje que ríe, que vive, que se enamora, pero, sobre todo, soporta y sigue adelante."El resultado es una película verdaderamente única y conmovedora, que cobra una relevancia especial en estos tiempos sombríos para los inmigrantes como el protagonista", considera Deadline."Es una película de grandes gestos y emociones intensas, que apuesta más por los símbolos que por los retratos llenos de matices; una elección, probablemente, deliberada", apunta por su lado Variety.Jonás intentó recrear en la historia a la comunidad latina neoyorquina, por eso hay actores de distintas nacionalidades como Dawson, que por supuesto no cobró la millonada al gustarle el papel de una periodista transitando a estado influencer.