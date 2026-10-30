"Guadalupe Taddei debe de ir a la cárcel", exige Ramírez Cuéllar

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El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, exigió una investigación de oficio a la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de los funcionarios involucrados en la entrega de contratos irregulares al interior del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control (OIC) INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, el legislador guinda sostuvo que "Guadalupe Taddei debe de ir a la cárcel".

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"La señora Guadalupe Taddei debe de ir a la cárcel, deben de fincarse la responsabilidad administrativa y también responsabilidades penales, la Fiscalía General de la República debe abrir una investigación de oficio y debe intervenir de manera inmediata y directa en el aseguramiento de los bienes y de las cuentas de los grupos y de las empresas que aquí hemos conocido como proveedoras de material y de insumos de carácter electoral", declaró.Ramírez Cuéllar llamó a abrir un "maxiproceso" en México para derrocar a lo que llamó un "cártel" electoral."El país necesita un maxiproceso. Creo que el anterior titular del órgano interno de control y el anterior Auditor Superior de la Federación nos deben informaciones más claras, porque la presencia este cartel y de este sistema de coyotaje electoral empezó a fraguarse desde hace muchos años y nadie debe ser culpado", aseveró.Explicó que en 2027, todos los partidos políticos irán a las urnas, y detalló que las indagatorias recientes "nos muestran indicios suficientes para actuar con contundencia y mucha profundidad, y es el momento de que la Cámara de Diputados radicalice las acciones contra la corrupción y su prima los altos niveles de impunidad"El diputado federal consideró que estamos ante la presencia de un "sistema estructuralmente corrompido" que afecta a los organismos electorales de los estados y al INE: "Es el momento que actuemos".Por lo anterior, Ramírez Cuéllar también sugirió reuniones inmediatas con la titular del órgano de competencia económica y de políticas antimonopólicas, "para que nos dé cuenta de la coalición que se estableció entre los distintos proveedores y contratistas".Pidió también, llamar a comparecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT), "porque lo estamos viendo es una red tupida de complicidades en materia de facturación falsa y también de operaciones simuladas que afectan de manera decidida la transparencia, los ahorros, y la eficiencia de órganos independientes como el que queremos fortalecer".