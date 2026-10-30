Tiktok presenta guía de bienestar digital en CDMX

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La plataforma digital Tiktok presentó su Guía de Bienestar Digital, con apartados especiales para prevenir el Suicidio y los retos peligrosos.

Durante la presentación, se informó que para la construcción de la guía se colaboró con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la organización Tejiendo Redes Infancia y la clínica Comenzar de Nuevo.

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El director de Asuntos Públicos de la plataforma, Edgar Rodríguez, informó que el Consejo Ciudadano apoyó a desarrollar la guía en el tema de suicidio y autolesiones."La plataforma tiene herramientas específicas para atender este tema, por ejemplo, si van a la plataforma y escriben suicidio, la plataforma no te muestra contenido lo que demuestra es una pantalla, un recurso de ayuda que te dice no estás solo", dijo.Además, la red social direccionará a la Línea de Ayuda del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia.En materia de atención para menores de edad y adolescentes, se dijo que también se desarrollaron herramientas de privacidad específicas.El grupo Tejiendo Redes Infancias apoyó para prevenir que se caiga en los llamados retos peligrosos a través de la red social.Rodríguez dijo que si se identifican retos peligrosos en Tiktok son eliminados, sin embargo, también hay capítulo preventivo en la plataforma.Un tercer capítulo de la guía trata sobre trastornos alimentarios y fue desarrollado con la ayuda de la Clínica Comenzar de Nuevo.La Guía de Bienestar Digital aporta herramientas para comenzar a usar Tiktok, de desintoxicación digital, así como para prevenir el suicidio, los trastornos alimentarios y los retos peligrosos.