Sin subsidio, desaparecerían rutas de camiones: Margarito Terán

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Cinco rutas del transporte urbano de San Luis Potosí han perdido hasta 60 por ciento de sus pasajeros en dos años y sus concesionarios advierten que podrían reducir operaciones o desaparecer.

Ante las dificultades para sostener el servicio, el sector busca incorporar casi 2 mil 800 millones de pesos al presupuesto estatal de 2027.

Los registros de Urban Pass proporcionados por los transportistas muestran que, entre agosto de 2023 y agosto de 2025, la ruta 22 perdió 60 por ciento de su aforo; la 54, 56.51 por ciento; la 53, 49.27 por ciento; la 20, 34.16 por ciento, y la 15, 30.96 por ciento. En otras 14 rutas identificadas por el sector, la disminución conjunta fue de 833 mil 749 registros, equivalente a 26.6 por ciento.

Margarito Terán López, dirigente de los transportistas, atribuyó parte de la pérdida de usuarios a la pandemia de COVID-19 y a la incorporación de MetroRed, aunque también reconoció la competencia del transporte de personal, taxis, plataformas digitales y vehículos particulares.

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Aseguró que las ventas del sector continúan 37 por ciento por debajo de los niveles previos a la emergencia sanitaria.

Las dificultades también se reflejan en las finanzas y la capacidad operativa: cada camión registra un déficit promedio de 163 pesos diarios y el combustible representa 54 por ciento de los gastos. Además, el sector cuenta con aproximadamente mil conductores, frente a los mil 800 que estima necesarios para operar una flotilla de mil 200 unidades.

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Recientemente, Terán López y otros nueve promoventes presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa para incorporar casi 2 mil 800 millones de pesos al Presupuesto de Egresos de 2027. El planteamiento contempla sustituir 768 camiones y destinar recursos a pérdidas operativas y afectaciones económicas de la pandemia.

El dirigente advirtió que, sin subsidios públicos, algunas rutas podrían desaparecer y adelantó que buscarán reunirse la próxima semana con integrantes de la Comisión de Hacienda.